López Obrador insiste en que no dará "ni un paso atrás" en la contratación de médicos cubanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió este miércoles en su plan de contratar 500 médicos cubanos para ofrecer servicios de salud en zonas intrincadas y marginadas de su país y aseguró que no dará "ni un paso atrás" en este sentido.

"Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos, y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos, por su solidaridad. Imagínense si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta, y no tengo médicos", explicó López Obrador en su conferencia matutina.

También este lunes el mandatario centroamericano consideró como "una actitud muy retrógrada” la asumida por los trabajadores sanitarios de su país que han criticado su medida, debido a que existen 50,000 vacantes para especialistas con disposición a trabajar en poblaciones rurales de lunes a domingo y las 24 horas.

“El plan que tenemos es que no falten médicos generales, ni los especialistas, pero no solo que haya médicos de lunes a viernes, sino sábado y domingo porque la gente también se enferma en fines de semana y que no sea nada más un turno o dos, sino las 24 horas", advirtió entonces.

A principios de este mes, durante una visita oficial a Cuba, en medio de una gira por Centroamérica, López Obrador firmó una serie de convenios con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, entre los que estaba la contratación de más de 500 médicos cubanos y la formación en Cuba de estudiantes de medicina mexicanos; con el fin de "garantizar el desarrollo a la salud, atención médica, medicinas, análisis o estudios clínicos gratuitos para quienes no tienen seguridad social”.

Ante esta noticia, federaciones, asociaciones y colegios de médicos mexicanos reaccionaron expresando su "profunda desaprobación" y valoraron el acto "una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México".

“A esos mismos médicos conservadores y sus patrocinadores, los dueños de laboratorios y grandes clínicas privadas, a esos mismos no les gusta la gratuidad en la salud por que ellos consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar medicinas, estudios clínicos y no, la salud es un derecho”, respondió este lunes el presidente a esos reclamos.

Ahora, una vez más, ratificó en que su estrategia se mantendría. "Y que sepan los conservadores, egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás", aseguró.