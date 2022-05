Equipo ruso pide disculpas a voleibolista cubana a la que un entrenador llamó "mona"

Ailama Cese Montalvo Foto © Ailama Cese Montalvo / Instagram / ailamacese

El club de voleibol Lokomotiv, de la ciudad rusa de Kaliningrado, cuyo entrenador insultó a la atleta cubana Ailama Cese Montalvo, del Uralochka, se disculpó este viernes con la joven.

El pasado 12 de julio, en el juego final de la Liga nacional, el entrenador del Lokomotiv, Andrei Voronkov, dijo durante un tiempo muerto a una de sus jugadoras: "¿Por qué de nuevo bloqueas a esa mona?", en alusión a Ailama.

"El club de voleibol Lokomotiv pide sinceras disculpas por el incidente ocurrido en el quinto partido de la serie final de la Superliga, en el que nuestro equipo se enfrentó al Uralochka-NTMK", expresó en su página en la red social VK.

El texto subrayó que la frase dicha por el técnico no pretendía ofender o humillar a nadie dentro o fuera de la cancha.

En respuesta, la directora general del Uralochka, Valentina Oguienko, dijo que su equipo esperaba una disculpa personal de Voronkov.

La agencia estatal Prensa Latina precisó que el club donde jugaba la cubana consideró que las palabras del entrenador rival fueron dirigidas hacia ella, y le exigió al director técnico del Lokomotiv que pidiera disculpas.

Según informó la Federación Rusa de Voleibol, su comisión disciplinaria solicitó que Voronkov sea descalificado por hasta dos años. También reveló que el hombre se negó a disculparse con la cubana y a admitir su culpabilidad.

El momento en que Voronkov pronunció la frase racista fue captado por las cámaras y compartido en las redes sociales, donde fue ampliamente rechazado.

Al referirse al episodio, Montalvo aseguró que el insulto no le había afectado en absoluto porque está orgullosa de su color de piel.

"Yo sé quién soy, me gusta mi color y estoy orgullosa de llevarlo en mi piel. No me avergüenzo de ello. A mí me gustan las personas por lo que tienen en su corazón y por lo que son capaces de transmitir en cada cosa que hacen, no por su color de piel, nacionalidad o lo que sea. No me afectan en absoluto las palabras que expresó contra mí porque el problema lo tiene él como persona...", expresó en su cuenta de Instagram.

La joven también criticó la falta de ética profesional de Voronkov, a quien calificó como un egocéntrico "insaciable" que para lograr un resultado tiene "que ofender a alguien".

"Eso solo demuestra los pocos valores que tiene y su falta de ética profesional (...) Me quedo con la satisfacción de que incluso siendo ofendida por este señor, no pudo lograr que me viniera abajo, (...) Por momentos como estos que en lugar de causar sentimientos desagradables en mí, los tomo como oportunidades para mi crecimiento personal", escribió Cese Montalvo.

Ailama, que llegó a Rusia en 2019, abandonará el Uralochka este verano, pues llega a su fin el contrato de tres años que firmó.