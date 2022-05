Modelo cubano Juan Betancourt gana programa de televisión en España gracias a un sexy baile

El modelo de origen cubano, Juan Betancourt, ganó la segunda edición del programa “El Desafío” del canal español Antena 3, y lo hizo derritiendo a la audiencia con una coreografía de baile bien sexy.

Después de meses de enfrentarse a los retos más extremos y poner su cuerpo a prueba, Betancourt venció en una final muy reñida en la que solo obtuvo un punto más que el segundo lugar.

El cubano venció al cantante Omar Montes, al extorero Jesulín de Ubrique y a la presentadora Raquel Sánchez Silva.

"Muchas gracias a todos. Me lo he pasado genial. No me lo esperaba para nada. Estoy muy contento. He vivido cosas increíbles y he hecho cosas que nunca hubiese imaginado hacer bien en mi vida. Le digo a todo el mundo que ha sido la mejor experiencia que he vivido nunca", dijo Betancourt muy emocionado y sin poder contener las lágrimas.

El modelo no lo pasó nada bien al inicio del programa y estuvo dos semanas sin poder competir por una lesión.

Sin embargo, supo superar los retos semanas y pudo acabó siendo declarado vencedor del programa, que tuvo en su primera edición como ganadora a la actriz Kira Miró.

El modelo donó los 30,000 euros del premio a "Apanate", una pequeña ONG que trabaja con el sector de la infancia.

"Va a ser el cierre de oro" aseguraba el modelo ante el desafío al que se enfrentaba en la gran final.

"Tenemos que derretir el plató", aseguraba el concursante, y a la luz del resultado parece que lo consiguió.

