Cubana de 82 años que cruzó el río Bravo: "Yo creí que me iba a morir"

Foto © Captura de Telemundo 51

Marta, una anciana cubana de 82 años que cruzó este sábado el río Bravo con su nieto revela que pensó que iba a morir porque tuvieron que oponerse con fuerza a la corriente.

“Tuvimos muchas dificultades, pero al fin llegamos”, dijo la anciana en declaraciones al periodista Yusnaby Pérez para Telemundo 51.

“Cuando me encontraron yo creí que me iba a morir. Estaba deshidratada y ellos hasta me cargaron y me montaron en su carro. Me dieron agua, me pusieron agua en el cuello y todo para que me sintiera mejor. Me atendieron muy bien”, añadió la anciana en referencia al buen trato que recibió de las autoridades norteamericanas una vez que cruzaron el río.

La anciana salió de Cuba rumbo a Nicaragua con su nieto, Andris Cardoso. Una vez en ese país centroamericano cruzaron fronterashasta llegar a México y de allí cruzaron el río este 21 de mayo por Eagle Pass, en Texas.

Según el testimonio de la abuela y su nieto, la crisis económica no fue la razón principal por la cual arriesgaron sus vidas.

“La realidad es la política que se vive allá. Te aprieta, te ahoga…”, alegó el joven.“El 11 de julio salimos para tratar de defender los derechos, se pueda o no se pueda, uno tiene derechos. Y fuimos perseguidos”, recalcó.

“Nosotros no tenemos libertad para hablar para expresar lo que sentimos”, indicó por su parte la anciana.

Aunque la aguda crisis migratoria cubana se evidencia fundamentalmente en la salida jóvenes, son varios los ancianos que en los últimos meses ha asumido el riesgo en la peligrosa ruta desde Nicaragua hasta la frontera de EE.UU. con México, y se han aventurado en el peligroso río que ha causado la muerte de al menos 60 personas en lo que va de año.

En días recientes fue noticia el arribo a suelo estadounidense del cubano de 70 años Enrique Torreblanca, quien se reencontró con su hijo y conoció a su nieto tras una larga travesía desde Nicaragua.

También tuvo amplia repercusión la llegada de Julio Martínez, un cubano discapacitado que cruzo el río Bravo con una sola pierna para reencontrarse con su familia. Al amanecer del 25 de abril, Martínez cruzó auxiliado por otros dos migrantes cubanos que cargaron su pierna mecánica y una mochila.

La entrada irregular de cubanos por la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en abril una cifra récord de 34,821. El dato confirma uno de los más potentes éxodos desde Cuba en seis décadas y ha obligado a la administración estadounidense a sentarse en la mesa de negociaciones con el régimen de La Habana.

Para una administración estadounidense es la mayor avalancha de refugiados cubanos de manera irregular en toda la historia: 145,389. Los índices de refugiados cubanos crecieron exponencialmente desde el comienzo del mandato de Joe Biden y el anuncio de una política migratoria más flexible que la impuesta por la administración de Donald Trump.

Los ancianos son el grupo poblacional que atraviesa una peor situación en la isla. Al drama de personas empobrecidas por una ridícula pensión en medio de un irrefrenable aumento de precios, se suma la soledad en que ha quedado sumida toda una generación de abuelitos cuyos hijos, en muchos casos, abandonaron el país.