Padre cubano que cruzó el río Bravo con una sola pierna agradece estar vivo

Julio Martínez, el cubano discapacitado que cruzo el río Bravo con una sola pierna, agradece estar vivo y haber podido reencontrarse en Estados Unidos con su familia.

“Ya estoy aquí y tengo que arriesgarme a cruzar”, cuenta Julio que pensó un momento antes de lanzarse a la corriente del río que divide la frontera entre México y EE.UU.

El padre de dos hijas había salido de Cuba en avión el pasado 3 de abril y cubrió la ruta centroamericana desde Nicaragua.

Al amanecer del 25 de abril, Martínez cruzó el río Bravo en la zona de Piedras Negras, auxiliado por otros dos migrantes cubanos.

“Yo traía mi pierna de Cuba. Ellos [quienes me auxiliaban] me traían la pierna, más la mochila, que yo no la podía cargar”, relata sobre el cruce a través del río a la periodista Maylin Legañoa, de Telemundo Noticias.

Luego de remontar el río Bravo, el migrante discapacitado se entregó a las autoridades estadounidenses y, un día después, ya se había reencontrado con sus hijas y su esposa de más de cuarenta años de matrimonio.

“Fueron muchas emociones. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos”, comentó Jennifer Martínez, una de sus hijas, sobre el emotivo reencuentro.

Julio, ahora en su nuevo país de residencia, espera poder tener en un futuro una nueva prótesis de mayor calidad, que le brinde “más soltura”.

A principios de abril, su hija Jennifer había difundido un video en las redes sociales donde resumía la difícil travesía de su padre para alcanzar el suelo estadounidense.

Las imágenes muestran cómo fue el momento del cruce, que el cubano hizo amarrado con soga a sus dos compañeros, recurso cada vez más frecuente entre los inmigrantes para intentar luchar contra la corriente del engañoso río.

“Mi guerrero, mi ejemplo a seguir, mi campeón. Te amo, solo Dios sabe cuánto pedí este momento. Días de dolor, sufrimiento, preocupación, pero hoy una gran satisfacción”, escribió su hija en la publicación.

A pesar de que el río Bravo tiene poca profundidad, hay segmentos en los que súbitamente alcanza los 2,5 metros, y su corriente se eleva constantemente, por lo que su cruce es siempre riesgoso.

Un reciente informe del Instituto Nacional de Migración mexicano contabilizó 19 cuerpos de migrantes ahogados, que fueron encontrados en el río en lo que va de año por las autoridades en el estado de Coahuila.

Un total de 78,903 cubanos han llegado a Estados Unidos por su frontera sur en los primeros seis meses del año fiscal 2022, iniciado en octubre. Se trata de una oleada migratoria sin precedentes desde la Crisis del Mariel en 1980.