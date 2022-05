Ratifican condena de trabajo con internamiento contra manifestante del 11J Lázara Karenia

Manifestante del 11J Lázara Karenia González Fernández Foto © Facebook/Kirenia Fernández

A la manifestante del 11J Lázara Karenia González Fernández, violentada por media docena de boinas negras durante las protestas en Matanza, le ratificaron la condena de tres años de trabajo correccional con internamiento.

“Está claro, ganamos una batalla; mas, no la guerra! En juicio de apelación se ratificó la INJUSTA condena de tres años de trabajo correccional CON internamiento para Lázara Karenia. NO les importó siquiera su EMBARAZO”, expuso este jueves en su perfil de Facebook Kirenia Fernández, hermana de la manifestante.

Fernández aseguró, además, que van a seguir denunciado y exigiendo la libertad de Lázara Karenia.

Captura Facebook/Kirenia Fernández

“Que les quede claro que esta familia va pelear con TODO! Exigimos Libertad , Lazara Karenia González Fernández es Inocente y NO está en condiciones de regresar a una cárcel . Ahora no solo pelearemos por la Libertad de nuestra hermanita, sino también por la de nuestro pequeño que no merece nacer tras las rejas”, sostuvo, además.

Lázara Karenia, natural de Cárdenas, Matanzas, fue liberada a principios de abirl, tras permanecer nueve meses recluida en el centro penitenciario Bellotex, junto a otros cientos de manifestantes del 11J.

Su juicio "con testigos falsos y amañados" se realizó entre el 15 al 18 marzo y fue acusada de desorden público, desacato y atentado, y tenía una petición fiscal de ocho años de privación de libertad.

Poco antes del juicio, su hermana Kirenia Fernández recordó en Facebook que: "¡A Lázara la secuestraron, la golpearon y la arrastraron delante de los ojos de un pueblo! ¡El pueblo lo vio todo!"

Los videos del violento arresto de Lázara Karenia recorrieron las redes sociales. Su familia no tuvo noticias de ella hasta el 19 de julio.

El 13 de febrero último la manifestante cumplió 29 años tras las rejas, pero sus hermanas Kenia Chirino y Kirenia Fernández, quienes residen en Estados Unidos, han impulsado una fuerte campaña en redes sociales por su liberación y la de todos los presos políticos cubanos.