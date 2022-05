Tren impacta a un auto de turismo en Sancti Spíritus

El auto de turismo terminó volcado tras el choque con el tren Foto © Olaida Pupo Venero / Facebook y Raúl López / Facebook

Un tren impactó a un auto de turismo en Sancti Spíritus, en un accidente en el que afortunadamente no hubo fallecidos, solo daños materiales.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 5:00 pm, en la circunvalación de Sancti Spíritus, según testigos que compartieron fotos en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!".

Foto: Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Uno de ellos fue el usuario Raúl López, residente en la localidad, quien aclaró que el tren es de pasajeros.

Foto: Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Las fotos muestran al carro volcado a varios metros de la línea ferroviaria, y a un hombre, al parecer el conductor, parado al lado y hablando con un agente de policía.

"El tren no lo chocó, lo que pasó fue que el tren al verlo frenó todo lo que pudo y entonces lo empujó con la defensa, hasta que llegó al hueco y cayó", señaló el autor del post.

Un estudiante de Medicina añadió que en esa zona el tren va saliendo de una parada y va despacio, "y sigue así porque es entrando a la ciudad y tiene muchas paradas".

Otros integrantes del grupo se alegraron de que el incidente no hubiera provocado víctimas ni lesionados. La mayoría criticó al chofer del tur por no detenerse en el cruce.

"En primer lugar, antes de las líneas, normalmente ves las balizas blancas y rojas indicando acercamiento a un paso a nivel, es decir, son las señales internacionales que están antes de la línea férrea siempre. Además, está el PARE obligatorio, y aunque no veas el tren debes parar en seco. No entiendo al compañerito que no vio esas señales, andan demasiado apurados en los carros de la renta, me pregunto cuál es la prisa, si más vale perder un minuto de tiempo que la vida en un minuto", comentó una residente en Holguín.