Shakira, a un paso de sentarse en el banquillo por fraude fiscal en España

Shakira Foto © Instagram / Shakira

Duro revés para Shakira. Tan solo unas horas después de deslumbrar en el Festival de Cannes, la cantante colombiana recibe la peor de las noticias. Según informa la prensa española, la Audiencia de Barcelona rechazó el recurso presentado por sus abogados, y como consecuencia deberá ir a juicio por presunto fraude fiscal.

La artista de 45 años se enfrenta a una situación complicada después de que el tribunal desestimase el recurso presentado por su defensa y concluyese que hay indicios de que defraudó 14,5 millones de euros a la Hacienda Española entre los años 2012 y 2014, cuando ya era residente fiscal en España. Un dinero que supuestamente habría evitado pagar a través de un entramado de sociedades repartidas por el mundo y simulando que no vivía en España.

Por tanto, la intérprete irá a juicio y se sentará en el banquillo para defenderse de seis delitos contra Hacienda.

A partir de ahora y tras la decisión de la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía deberá presentar su escrito de acusación que seguramente solicite pena de cárcel y multa para Shakira por los delitos de fraude fiscal. Pero la posibilidad de que lleguen a algún tipo de acuerdo entre las dos partes sigue abierta.

Tras conocerse la decisión del tribunal, la intérprete no se ha pronunciado al respecto, pero sí su equipo legal. Sus abogados emitieron un comunicado y en él aseguran que la conducta de su cliente en materia tributaria "ha sido siempre intachable" y recuerdan que la cantante no tiene ningún deuda con la Hacienda puesto que pagó los 14,5 millones de euros más intereses. Además, mantienen que no ha cometido ningún delito y continuarán defendiendo su inocencia en los tribunales.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.