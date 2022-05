Díaz-Canel sobre Cumbre de las Américas: "Puedo asegurar que en ningún caso asistiré"

Miguel Díaz-Canel Bermúdez Foto © Twitter / Miguel Díaz-Canel

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció en la noche de este miércoles en Twitter que "en ningún caso" asistirá a la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, del 6 al 10 de junio próximos.

"Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas", aseguró Díaz-Canel.

A principios de mayo, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, declaró a NTN24 que Cuba, Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro "no respetan la carta democrática de las Américas", por lo que no esperaba su presencia en la cita; pero lo cierto es que la Casa Blanca no ha enviado todas las invitaciones para el evento.

Una fuente cercana al tema dijo a la agencia Reuters la semana pasada que los funcionarios del gobierno de Joe Biden están considerando invitar a un representante cubano, por debajo del nivel del presidente o ministro de Relaciones Exteriores, con el fin de evitar un boicot que han estado realizando varios países, pero no es una decisión tomada.

"Se sabe que el gobierno de Estados Unidos concibió desde un inicio que la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva. Era su intención excluir a varios países, entre ellos Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones", aseguró el mandatario cubano.

"También es conocido que Estados Unidos ha estado realizando intensas gestiones y ha ejercido brutales presiones, a fin de desmovilizar los justos y firmes reclamos de la mayoría de los países de la región de que la Cumbre debe ser inclusiva", resaltó.

La polémica ocurre en medio de un cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que sugiere cierto retorno a la etapa obamista conocida como el deshielo. No obstante, al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses negaron visas a un grupo de 23 cubanos que pretendían participar en la Cumbre de los Pueblos, también en Los Ángeles, que sesionará de forma paralela a la IX Cumbre de las Américas, desde el 8 hasta el 10 de junio.

"La denegación de sus visados es una afrenta a los mismos valores democráticos que el gobierno estadounidense y su "Cumbre de las Américas" pretenden defender. Con esta decisión y la exclusión de Cuba de la Cumbre oficial de Biden, se le ha negado a Cuba una voz en las discusiones vitales sobre la democracia, la integración y la cooperación regional"; sostuvo entonces la Cumbre de los Pueblos.

Díaz-Canel también agradeció "la valiente y digna posición de los países que han levantado su voz contra las exclusiones" y aseveró compartir "la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad".

Al menos cuatro presidentes latinoamericanos han advertido que es probable que no asistan a la cita: el mexicano Manuel López Obrador, el boliviano Luis Arce, del brasileño Jair Bolsonaro y el guatemalteco Alejandro Giammattei. Pero, de estos, solo los dos primeros asociaron esa posible decisión con la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.