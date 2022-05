Piden ayuda para encontrar a perro desaparecido en La Habana

Una familia cubana pidió ayuda en las redes sociales para recuperar a su mascota desaparecida, una perra mestiza, de ojos azules, llamada Freya.

El animal tiene 5 años y hace dos días que desapareció. Su casa está ubicada en calle Segunda y Ayestarán, municipio Cerro en La Habana, pero sus propietarios temen que podría estar en otras zonas de la ciudad.

"Por favor, está perdida. Cualquier información será recompensada", dicen los dueños de Freya. Ofrecieron como teléfono de contacto el número 5-271-5089.

En los comentarios una persona indicó que vio un perrito muy parecido en Carlos III y Boyeros. "Iba en dirección a la Sala Polivalente Ramón Fong. Me llamó la atención porque parecía muy asustado y se veía cuidado. Yo estaba en una moto, lo seguí con la vista hasta ver que logró pasar a salvo entre los carros. Esto fue alrededor de las 8.30 am", señaló.

Otra persona alentó a la familia de Freya a que mantengan la esperanza de recuperarla. Comentó que una vez su perro se perdió y supo volver solo a casa, desde una distancia de más de dos kilómetros. Amigos y allegados a la familia se han ofrecido a caminar por la zona para intentar encontrar al animal desaparecido.

Esta semana una joven cubana también pidió ayuda en las redes sociales para encontrar a su mascota, en este caso un gallo llamado "Pollito".

Lianne Isabel Sánchez ofreció 5,000 pesos de recompensa para quien le devuelva a su mascota que fue robada del patio de su casa, en el reparto José Martí, en Santa Clara.

"No es un gallo de patio, lo crié dentro de casa como un perrito. Suplico no me lo maten, yo pago 5,000 pesos por él. Por favor, no preguntaré nada, solo devuélvanlo y les pago. Estoy desesperada, no imaginan el amor tan grande que le tenemos", señaló en Facebook.