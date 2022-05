Cubana pide ayuda para recuperar su mascota robada: "No me lo maten"

Pollito Foto © Lianne Isabel Sánchez / Facebook

Una joven cubana pide ayuda en redes sociales para encontrar la mascota de la familia: un gallo que se llama Pollito, por el que ofrece 5,000 pesos de recompensa.

Lianne Isabel Sánchez denunció el robo del ave del patio de una casa situada en el reparto José Martí, en Santa Clara.

"No es un gallo de patio, lo crie dentro de casa como un perrito. Suplico no me lo maten, yo pago 5,000 pesos por él. Por favor, no preguntaré nada, solo devuélvanlo y les pago. Estoy desesperada, no imaginan el amor tan grande que le tenemos", señaló en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Lianne Isabel Sánchez

Lianne publicó el número de su teléfono: 58720313, y pidió que la llamen a cualquier hora si tienen alguna información.

El animal tiene el ala derecha cortada y un cordoncito negro amarrado en la patica derecha.

"Por favor, no le hagan daño. Yo estoy pagando el triple de lo que pueden pedir para venderlo", rogó.

Según la atribulada dueña, dejó el gallo dos días y se lo llevaron.

Varios internautas le han mostrado su solidaridad y le han deseado que lo encuentren.

Otros, sin embargo, se mostraron pesimistas sobre el destino del animal.

"No lo podías dejar solo si estaba criado así. A la gente no le importa que sea una mascota. No ves la miseria que hay. Cómo vas a dejar un animalito que te importaba tanto en un patio, con la cantidad de bandoleros y el hambre que hay...", expresó un santaclareño.

"Con todo el respeto, yo creo que ese pollo ya es sopa", dijo un joven.

"Dios mío, ese está en una olla ya, con el hambre que hay. Eso es broma, ojalá que aparezca pronto", deseó otro.

"Mira, mi'ja, aterriza, primero vas a encontrar El Unicornio Azul de Silvio Rodríguez que usted a su gallo", comentó un usuario de la red.

"Se comen un gato, así que un pollo...", afirmó un cuentapropista.