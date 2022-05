Continúa desaparecida pareja de jóvenes cubanos de Santa Fe

Addys López Rosales, de 21 años Foto © Twitter / @YoSiTeCreoCuba

La cubana de 21 años Addys López Rosales y su novio continúan desaparecidos desde el pasado 2 de mayo en el habanero barrio de Santa Fe, confirmó la mamá de la joven, Leidis Rosales Romero.

La mujer, que hizo la denuncia el pasado 4 de mayo, aseguró a la plataforma Yo sí te creo Cuba que dejó de ver a su hija el 1 de mayo, pero habló con ella por última vez al día siguiente.

"Mi hija la dejé de ver en sí el día primero de mayo. El martes 2, yo trabajé y ella estuvo en casa. Me dejó una nota y tres bombones, donde me decía que el carro que manejaba su novio, que no era su dueño, estaba roto y no supe nada más en esos días", explicó.

Asimismo, asegura que el novio de su hija, cuyo nombre no ha sido revelado, también está desaparecido.

"Mi teléfono móvil estaba roto. Addys venía todos los días a casa a pesar que dormía con su pareja", subrayó Rosales Romero, quien solicita a quien tenga cualquier información llamarla al +5356579446.

López Rosales fue vista por última vez en Santa Fe, Playa, y su desaparición reportada el 4 de mayo en la estación de Siboney.

Una hipótesis que se maneja es que ambos hayan salido del país por mar rumbo a Estados Unidos, en un contexto complejo marcado por un éxodo migratorio protagonizado especialmente por jóvenes cubanos. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses afirman que hasta ahora López Rosales no ha entrado al territorio.

En la isla continúan desaparecidas otras mujeres. Entre ellas, la joven Yeniset Rojas Pérez, natural de Ranchuelos, Villa Clara, quien fue vista por última vez el pasado 19 de marzo. La plataforma de apoyo a las víctimas de la violencia machista también pidió viralizar este caso, luego de que la familia denunciara incompetencia de las autoridades para localizar a la mujer.

"Su familia clama por una respuesta por parte de las autoridades. Solicitamos su apoyo con esta frase de la escritora Elena Poniatowska: 'La muerte mata la esperanza, pero la desaparición es intolerable porque ni mata ni deja vivir'", dijo en Facebook la organización.