Cubano arrestado por cobrar beneficios de su madre desaparecida en Miami confesó que no le brindaba atención adecuada

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Eduardo Hernández López, un cubano de 66 años residente en Miami que ha sido acusado de usar ilegalmente los beneficios que otorga el gobierno a su madre, desaparecida misteriosamente en abril de 2023, confesó que no le brindó «el cuidado o asistencia adecuados» cuando ambos vivían juntos.

Hernández López —un convicto identificado también en los registros oficiales y por los medios de prensa como Eduardo López Hernández— admitió durante el interrogatorio policial tras el arresto, el pasado jueves, que no le proporcionó la debida atención a su madre, porque «se sentía incómodo al verla desnuda», según alegó.

Por ello, enfrenta un nuevo cargo de abuso agravado contra una persona mayor o adulto discapacitado, además de otras varias acusaciones que ya pesaban contra él.

Su madre, Edis López Collazo, que padece de Alzheimer, fue reportada desaparecida el 6 de abril de 2023 de la vivienda que compartían en el barrio de Allapattah, en el noroeste de Miami. Tenía entonces 84 años.

La Policía de Miami busca a la anciana desde esa fecha, sin que hasta el momento haya sido localizada ni se haya sabido más de ella.

Dos días antes de la sospechosa desaparición de Edis, personal de Miami Fire Rescue había acudido a la vivienda luego de una caída de la anciana, que sufrió heridas menores en la cabeza, y el hijo mintió sobre su paradero, según el informe de arresto.

Hernández López fue detenido el 14 de mayo, a las 11 a.m., en una gasolinera en Northwest 27th Avenue y 36th Street, en Allapattah, y recluido esa noche al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Admitió ante los investigadores haber desconectado el teléfono de su madre para ahorrar dinero y usado sus beneficios del Seguro Social y su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT) para pagar las facturas de los servicios públicos del hogar.

Los detectives estimaron las pérdidas totales en casi $18,600, tras revisar los registros financieros de la desaparecida y encontrar transacciones activas en 2024 en un supermercado, respaldadas por videos de vigilancia que mostraban a Hernández López usando la tarjeta de su madre.

Un elemento clave de la investigación fue el video de un vecino con vista directa al porche de la vivienda, que contradijo por completo la versión del acusado.

Hernández López había declarado a la policía que dejó a su madre en el porche mientras iba a buscar comida y que al regresar, 40 minutos después, ya no la encontró en la casa; pero el video mostró lo que aconteció realmente: el hombre salió del domicilio mucho antes y no retornó durante casi 10 horas. La madre nunca apareció en ese video fuera de la casa ni en los alrededores.

El acusado también ofreció versiones contradictorias sobre el paradero de la anciana durante las visitas de los detectives: el 28 de marzo de 2024 afirmó que un hombre le había dicho que ella viajó a Cuba, aunque los registros mostraron que la última vez que ella estuvo en la isla fue en 2004.

En una segunda visita policial, el 8 de mayo de 2024, Hernández López dijo que esa misma persona le aseguró que los «santos» le habían revelado que su madre se encontraba en Cuba —según consta en la declaración jurada.

Hernández López no asistió a una conferencia de prensa organizada para pedir ayuda al público en la búsqueda de su madre, alegando que no se sentía bien, ni tampoco pidió actualizaciones a los detectives del caso, según las autoridades.

El detenido compareció ante la corte el viernes último. Además del nuevo cargo de abuso agravado contra una persona mayor o adulto discapacitado, Hernández López está acusado de fraude organizado, robo a una persona mayor, fraude de identidad y fraude de asistencia pública. El juez fijó su fianza en $62,500.

El cubano tiene un extenso historial delictivo: en 1993 fue sentenciado a 12 años por robo a mano armada y allanamiento armado, y en 2001 recibió una condena de cinco años por allanamiento de vivienda desocupada, posesión de cocaína y uso de matrícula falsificada, siendo liberado en julio de 2005.

La portavoz de la Policía de Miami, Kiara Delva, confirmó que los detectives sospechan que hubo juego sucio en la desaparición, aunque aclaró que aún no pueden vincular directamente al hijo: «Aunque ha pasado un tiempo significativo desde que ella desapareció, los detectives siguen muy activos en esta investigación; nuestros detectives de homicidios continúan trabajando en el caso y queremos recordarle a la comunidad que el más pequeño dato puede ayudar a resolverlo».