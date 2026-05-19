Hallan sin vida a joven madre desaparecida en Las Tunas: Presunto asesino ya fue detenido

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El cuerpo sin vida de Yarenia García Mariné, joven madre residente en el barrio Buena Vista de la provincia de Las Tunas, fue hallado días después de su desaparición, ocurrida el 15 de mayo cuando salió de su domicilio y no regresó.
El hallazgo y la captura del presunto responsable fueron confirmados por el perfil de Facebook «Claridad Tunera», identificado como vocero del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia.
«Con profundo pesar les trasmitimos que fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven madre tunera Yarenia García Mariné que se encontraba desaparecida desde el pasado 15 de mayo», publicó ese perfil.
Según la alerta difundida días antes por «La Tijera News», Yarenia había salido de su vivienda con rumbo al Parquecito de la Calle 7 de Buena Vista y desde entonces no se conocía su paradero, situación que mantuvo a sus familiares y amigos en una angustiosa búsqueda.
«La pronta actuación de las autoridades con el apoyo de la población permitieron dar captura al criminal que le arrebató la vida, el cual se encuentra tras las rejas», señaló «Claridad Tunera», destacando la actuación policial sin calificar el crimen como feminicidio, patrón habitual en las comunicaciones del MININT cubano.
«Claridad Tunera» tampoco especificó la relación de la víctima con el asesino.
Este mismo perfil actuó de forma similar en febrero de 2024, cuando informó del asesinato de Yusmila Mayo Ruiz en Omaja, municipio Majibacoa, también en Las Tunas, usando un lenguaje eufemístico y sin mencionar la palabra feminicidio.
Las Tunas acumula un historial documentado de crímenes contra mujeres. En marzo de 2026, Katherine Cruz Aguilera, de 14 años, fue asesinada presuntamente por su expadrastro en El Cornito, en esa misma provincia.
A nivel nacional, el panorama es alarmante. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) registró 22 feminicidios confirmados en Cuba hasta el 10 de mayo de 2026, con 17 intentos adicionales documentados en el mismo período.
En el primer trimestre del año, los observatorios Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba documentaron 13 feminicidios, con al menos siete menores que quedaron sin el cuidado de sus madres.
El feminicidio no está tipificado como delito en el Código Penal cubano, vacío legal que activistas y observatorios independientes señalan como un obstáculo estructural que perpetúa la impunidad ante estos crímenes.
«Ante tanto dolor nos queda el consuelo de que el autor del crimen no quedará impune y será juzgado con todo el peso de la ley», concluyó el comunicado del MININT, que evitó en todo momento nombrar lo que organizaciones independientes no dudan en llamar feminicidio.
Preguntas frecuentes sobre el feminicidio en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con Yarenia García Mariné en Las Tunas?
Yarenia García Mariné, una joven madre de Las Tunas, fue hallada sin vida tras desaparecer el 15 de mayo de 2026. Las autoridades han capturado al presunto asesino, aunque el crimen no ha sido oficialmente calificado como feminicidio, un término que el régimen cubano evita usar a pesar del contexto de violencia de género en el país.
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¿Está tipificado el feminicidio en el Código Penal cubano?
El feminicidio no está tipificado como delito autónomo en el Código Penal cubano. Esta falta de tipificación y el vacío legal e institucional dificultan la prevención y sanción efectiva de estos crímenes, perpetuando la impunidad y dejando a las víctimas sin protección adecuada.
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¿Qué estadísticas existen sobre feminicidios en Cuba en 2026?
Hasta mayo de 2026, el Observatorio de Género de Alas Tensas ha confirmado 22 feminicidios en Cuba. Además, se han registrado al menos 17 intentos de feminicidio. El Estado cubano no publica estadísticas oficiales, por lo que estos datos son recopilados por observatorios independientes.
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¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la violencia de género?
La respuesta del gobierno cubano ante la violencia de género ha sido prácticamente nula. No existe una ley integral de violencia de género, ni refugios ni protocolos de protección efectivos para mujeres en riesgo, lo que contribuye a la persistencia de la violencia y la impunidad.
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¿Qué papel juegan las organizaciones independientes en el monitoreo de feminicidios en Cuba?
Organizaciones como OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba son cruciales para documentar y visibilizar los feminicidios en el país. En ausencia de estadísticas oficiales y una respuesta estatal adecuada, estas organizaciones recopilan datos, investigan casos y apoyan a las familias afectadas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.