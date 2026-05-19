Hallan sin vida a joven madre desaparecida en Las Tunas: Presunto asesino ya fue detenido

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El cuerpo sin vida de Yarenia García Mariné, joven madre residente en el barrio Buena Vista de la provincia de Las Tunas, fue hallado días después de su desaparición, ocurrida el 15 de mayo cuando salió de su domicilio y no regresó.

El hallazgo y la captura del presunto responsable fueron confirmados por el perfil de Facebook «Claridad Tunera», identificado como vocero del Ministerio del Interior (MININT) en la provincia.

«Con profundo pesar les trasmitimos que fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven madre tunera Yarenia García Mariné que se encontraba desaparecida desde el pasado 15 de mayo», publicó ese perfil.

Según la alerta difundida días antes por «La Tijera News», Yarenia había salido de su vivienda con rumbo al Parquecito de la Calle 7 de Buena Vista y desde entonces no se conocía su paradero, situación que mantuvo a sus familiares y amigos en una angustiosa búsqueda.

«La pronta actuación de las autoridades con el apoyo de la población permitieron dar captura al criminal que le arrebató la vida, el cual se encuentra tras las rejas», señaló «Claridad Tunera», destacando la actuación policial sin calificar el crimen como feminicidio, patrón habitual en las comunicaciones del MININT cubano.

«Claridad Tunera» tampoco especificó la relación de la víctima con el asesino.

Este mismo perfil actuó de forma similar en febrero de 2024, cuando informó del asesinato de Yusmila Mayo Ruiz en Omaja, municipio Majibacoa, también en Las Tunas, usando un lenguaje eufemístico y sin mencionar la palabra feminicidio.

Las Tunas acumula un historial documentado de crímenes contra mujeres. En marzo de 2026, Katherine Cruz Aguilera, de 14 años, fue asesinada presuntamente por su expadrastro en El Cornito, en esa misma provincia.

A nivel nacional, el panorama es alarmante. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) registró 22 feminicidios confirmados en Cuba hasta el 10 de mayo de 2026, con 17 intentos adicionales documentados en el mismo período.

En el primer trimestre del año, los observatorios Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba documentaron 13 feminicidios, con al menos siete menores que quedaron sin el cuidado de sus madres.

El feminicidio no está tipificado como delito en el Código Penal cubano, vacío legal que activistas y observatorios independientes señalan como un obstáculo estructural que perpetúa la impunidad ante estos crímenes.

«Ante tanto dolor nos queda el consuelo de que el autor del crimen no quedará impune y será juzgado con todo el peso de la ley», concluyó el comunicado del MININT, que evitó en todo momento nombrar lo que organizaciones independientes no dudan en llamar feminicidio.