Migrantes cubanos pagan 30 mil dólares de rescate tras secuestro en México

Sadiel González y su madre Bárbara Rodríguez Foto © Captura de pantalla

Una familia cubana que intentó cruzar la frontera sur de Estados Unidos pagó unos 30 mil dólares de rescate a sicarios mexicanos que los tenían secuestrados en el norte del país.

Sadiel González y su madre Bárbara Rodríguez escaparon de Cuba a mediados de marzo a través de Nicaragua, y poco antes de llegar a la frontera de México con Estados Unidos fueron secuestrados por una banda, de acuerdo con el relato de ambos a CNN en Español.

"Estamos vivos de milagro, porque eso no hay ni cómo explicarlo", confesó Rodríguez a la prensa desde un campamento para migrantes en Tamaulipas, México.

La cubana detalló que junto a su hijo vivió y vio "cosas terribles", aunque no quisieron presentar cargos frente a la Fiscalía mexicana, que cuenta además con programas de ayuda psicológica para personas que pasan pos una situación así.

Tras dos meses de trayecto, llegaron a la frontera mexicana con Estados Unidos y a pesar de estar al tanto de los peligros y riesgos a los que se exponen los migrantes, decidieron continuar.

El secuestro tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, y estuvieron 26 días bajo el control de los traficantes, que pidieron un rescate.

Gracias a la familia que reside en Estados Unidos lograron reunir el dinero y pagar por su libertad; sin embargo, esos días dejó una huella psicológica que será difícil de borrar.

"Me apuntaron con un arma en el cuello y a él lo arrodillaron frente a mi, y si no decía lo que ellos me pedían me mataban a mi hijo delante de mí", relató la cubana.

La familia dice que cruzó de manera ilegal la frontera, pero fueron devueltos a México porque las autoridades migratorias de Estados Unidos aplicaron el Título 42, una medida que permite la expulsión inmediata de migrantes indocumentados por razones de salud pública.

"Voy a seguir intentándolo.Para Cuba no vuelvo", finalizó González.

En abril se registró un nuevo récord de cubanos que cruzaron la frontera, con más de 34 mil personas, poniendo a la Casa Blanca en una difícil situación ante la ola de migrantes que escapan de la isla por motivos políticos y económicos.