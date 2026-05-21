Marco Rubio: «El ébola está en África, pero Cuba afecta directamente a EE.UU.»

El secretario de Estado Marco Rubio defendió este jueves la prioridad que la administración Trump concede a Cuba frente a otras crisis globales con una frase que resumió el núcleo de su argumento: «El ébola está en África. Cuba está a 90 millas de nuestras costas», afirmó durante una rueda de prensa al responder a las críticas sobre ese enfoque.

Rubio sostuvo que un eventual colapso sistémico en la isla —escenario que, según dijo, el régimen está acelerando— tendría consecuencias directas para Estados Unidos en forma de migración masiva, violencia e inestabilidad regional. «Si tienen un colapso sistémico en ese país, que es hacia donde se dirigen, nos veremos impactados», advirtió.

El jefe de la diplomacia estadounidense describió a Cuba como un «estado fallido». «Su sistema económico no funciona, está roto y no se puede arreglar con el sistema político actual», afirmó, al tiempo que aseguró que el régimen «simplemente no entiende cómo hacerlo».

En sus declaraciones también se refirió al conglomerado militar-empresarial GAESA, al que acusó de concentrar una enorme riqueza mientras el país atraviesa una crisis humanitaria y energética sin precedentes.

«Tienen una empresa militar privada llamada GAESA que posee 18,000 millones de dólares en activos y ni un centavo de eso pasa al presupuesto del Estado. Ni un centavo de eso va a ayudar al pueblo de Cuba», denunció.

Rubio vinculó directamente esa acumulación de recursos con el deterioro del sistema eléctrico nacional. Recordó que durante años Cuba recibió petróleo venezolano gratuito, pero aseguró que el régimen nunca utilizó esos recursos para modernizar o reparar la infraestructura energética del país.

«Aunque tuvieran todo el diésel del mundo, no podrían generar suficiente energía porque han robado el dinero», sostuvo.

El secretario de Estado también rechazó las acusaciones de que la política de Washington hacia Cuba responda a una estrategia de “nation building”. «No es nation building. Estamos abordando algo que está directamente relacionado con la seguridad nacional de Estados Unidos», insistió.

Rubio confirmó además que la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, y los contactos que el embajador estadounidense ha sostenido con funcionarios cubanos, no han producido señales reales de apertura política. Reconoció incluso que las probabilidades de alcanzar un acuerdo negociado con el actual régimen «no son altas», aunque señaló que esa sigue siendo la opción preferida por el presidente Donald Trump.

Sobre la acusación penal presentada el miércoles en Miami contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, Rubio afirmó que el exgobernante cubano «admite abiertamente y se jacta de haber dado la orden de derribar avionetas civiles». No obstante, evitó ofrecer detalles sobre una eventual operación para llevarlo ante la justicia estadounidense. «Si hay un anuncio, se los diré después, no antes», respondió.

Las declaraciones llegan apenas un día después de una ofensiva política y simbólica coordinada por Washington contra el régimen cubano: el mensaje en video de Rubio dirigido al pueblo de Cuba ofreciendo 100 millones de dólares en ayuda humanitaria, la formalización de cargos contra Raúl Castro y el despliegue del portaaviones USS Nimitz en el Caribe.

Trump restó dramatismo a la presencia militar estadounidense en la región y aseguró que la misión del USS Nimitz no busca intimidar a la isla. «Para nada. Vamos a ayudarlos», declaró este jueves.