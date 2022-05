Vecinos de Habana del Este llevan más de una semana sin agua

Vecinos del reparto Camilo Cienfuegos, en el municipio Habana del Este, protestaron en las redes sociales por el desabastecimiento de agua potable que sufren sus 13 mil habitantes desde hace más de una semana y la falta de respuesta por parte de las autoridades locales.

"Nueve dias sin agua me parece que ya es bastante, somos personas y seres humanos los que vivimos aquí y no animales", dijo en un post de Facebook Roberto Clavero Pereira, residente en esa localidad de la capital cubana.

Captura de pantalla de Facebook

Para este residente ya no solo tienen que preocuparse por conseguir alimentos, sino que al llegar de sus trabajos tienen que ponerse a cargar agua para cocinar y bañarse.

"Es agobiante esto y nadie dice ni hace nada, cuando le preguntas a alguien todo es más de lo mismo: se está tratando de dar solución al problema. Pero la solución, que es lo que necesitamos, no acaba de llegar y seguimos sin agua", escribió.

En el grupo "HAGAMOS EL C.P. CAMILO CIENFUEGOS", un internauta identificado como Duke Espinosa también denunció la crisis con agua potable y la falta de pipas para aliviar la situación.

"Mucha la indolencia y la falta de responsabilidad ante los problemas. Mucha la falta de comunicación con enfermos, niños, ancianos postrados padeciendo una crisis que nadie explica, nadie se pronuncia al respecto", subrayó.

Captura de pantalla de Facebook

Otros convocaron a una protesta en el puesto de mando del reparto si este sábado no llegaban a tiempo las pipas que abastecen de agua a la población; algo que CiberCuba no ha podido comprobar si llegó a realizarse.

"Las pipas no dan a basto, ya sea por combustible o por otros motivos, los vecinos andan cargando agua de donde se pueda, las moscas ahorita nos levantan en peso, con una pandemia que aún no se ha ido, con casos de dengue, y todo lo que cuelga, sin higiene nada posible, sin agua no se puede", alertó una persona que se identificó como Eve GC Egece.

Captura de pantalla de Facebook

Asimismo, criticó que las autoridades no dieran respuesta al problema o al menos resultaran convincentes en sus argumentos.

La pasada semana la empresa estatal Aguas de La Habana anunció que los municipios Habana del Este, San Miguel del Padrón, Cotorro, Regla y Diez de Octubre estarían sin servicio de agua potable debido a las reparaciones que se iban a acometer en la conductora de El Gato.

Sin embargo, esa entidad adelantó que el servicio se vería afectado de manera parcial en el reparto Camilo Cienfuegos, por tanto no se entiende por qué han demorado tanto los vecinos de esa localidad en comenzar a recibir el agua potable con la frecuencia habitual.

Este medio se puso en contacto con Aguas de La Habana para obtener una declaración, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido a los mensajes enviados.

Ante el déficit del sistema de agua corriente en muchos domicilios habaneros, el gobierno destina pipas para abastecer del líquido. En febrero más de siete mil personas recibían agua de manera habitual con ese sistema, según datos oficiales.