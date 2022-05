Camilo y su conmovedor gesto con una fan que perdió a su marido: "Este concierto fue para ti"

En el primer concierto de su gira "De Dentro Pa Fuera", Camilo Echeverry tuvo un precioso gesto con una fan que sufrió una dolorosa pérdida recientemente. Uno gesto que está conmoviendo al mundo entero después de lo que compartiera con toda su Tribu a través de Instagram.

El marido de Evaluna Montaner está de nuevo sobre los escenarios tras haber sido papá hace tan solo unas semanas. Un nuevo viaje que comenzó de la manera más emocionante.

Minutos antes de subirse al escenario para ofrecer el primer concierto de su gira en Monterrey, recibió una conmovedora carta que cambió por completo el propósito de su show. En ella, una fan le contaba que otra seguidora suya había perdido a su marido recientemente y a pesar del duro momento que estaba viviendo, asistía a su concierto para verle en persona.

"Hola Camilo, buenas tardes. Perdona el atrevimiento. Hay una fan tuya que te adora. Recientemente contrajo nupcias y así mismo perdió a su esposo muy pronto. Podrías mandarte un saludo con un mensajito, algo como: 'Ánimo Gloria, hay alguien en el cielo que te cuida'. Ella vendrá a verte en la noche. Gracias, que Dios te siga bendiciendo", le decía la carta. Y con la misma misiva se subió al escenario, donde antes de comenzar a cantar no dudó en dedicarle unas palabras a Gloria.

"Esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía, todo el amor y toda la honra a Gloria, que no sé dónde está, pero hay una persona aquí que se llama Gloria que hace poquito contrajo nupcias, se casó, y su esposo ya no está aquí con nosotros. Y ella decidió venir hoy aquí y asumo que habría querido venir con él, pero Gloria, ánimo. Estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche son para ti. Gracias por venir", dijo, dirigiéndose directamente a ella desde el escenario.

Así lo muestra el vídeo que compartió el intérprete de "Vida de Rico", que compartió este emocionante momento con toda su Tribu, como llama a sus fans. "Recibí esta carta antes de empezar el concierto en Monterrey. Y me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria, ese concierto fue para ti! Y encuentra para siempre un refugio en La Tribu", comentó en la descripción.

Un precioso gesto que seguro iluminó el corazón de esta fan que estaba entre el público y que se ha ganado el aplauso de todos sus fans, que han vuelto a destacar la humildad y generosidad del artista.

Con este concierto, Camilo arrancó su gira de conciertos, una que llega en un momento especialmente mágico para él. Hace tan solo unas semanas atrás, él y su esposa Evaluna Montaner le daban la bienvenida a su hija Índigo, que está de viaje con sus papás en este tour de shows.

