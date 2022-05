Activista cubana Saily González pide que dinero donado por China para el Saratoga se destine a las familias afectadas

Explosión del Hotel Saratoga de La Habana Foto © Facebook/ Agencia Prensa Latina

La activista cubana Saily González Velázquez pidió que el dinero donado por China para el Hotel Saratoga, destruido en una explosión el seis de mayo pasado, sea destinado a las familias afectadas por el terrible incidente.

“Los 100,000 dólares que donó China para la reparación del Hotel Saratoga deberían ser usados para reconstruir las viviendas de los que lo perdieron todo, no para reparar un hotel que para tantos hoy significa el plato ausente en la mesa”, escribió González Velázquez en su perfil de Facebook.

La publicación de la disidente cubana causó más de 950 reacciones y cerca de 100 comentarios de internautas que, como ella, piensan que esa elevada suma debería beneficiar a las verdaderas víctimas de la explosión de la instalación turística: las familias que perdieron a uno de sus integrantes o que vieron destruidas sus casas.

“Muy de acuerdo contigo Saily, van a reparar el hotel a costilla del dolor ajeno, pero no se puede esperar otra cosa de esta gente que no tienen corazón, ya de ellos no me sorprende nada, lo extraño sería si lo utilizaran para el beneficio del pueblo”, afirmó una usuaria de la red social que se identifica como Dayany Guerra Alejo.

“¡Claro! Porque además 100,000 dólares no es dinero para una inversión de esa naturaleza”, agregó la periodista independiente Luz Escobar, mientras que un tercer forista nombrado Juan Carlos Ávila Molina advirtió que el régimen jamás actuará en favor de los afectados y que “lo que viene ahora y el objetivo, es sacar a los vecinos por peligro de derrumbe, ubicarlos en casas prefabricadas y construir cadenas de hoteles”.

Este 27 de mayo la embajada de China en La Habana anunció la donación de los mencionados 100,000 dólares, supuestamente destinados para el enfrentamiento al COVID-19 y a la recuperación de los daños ocasionados por la explisión del Saratoga.

La sede diplomática del país asiático entregó el donativo para respaldar las acciones que aún se realizan en la isla contra el coronavirus y para que se emplee en las acciones para resarcir los daños que dejó la tragedia ocurrida en la instalación turística de la capital cubana. El embajador chino Ma Hui afirmó que esta ayuda es expresión de la alianza entre los dos gobiernos declarados socialistas.

De acuerdo con el más reciente informe del Ministerio de Salud Pública de Cuba todavía permanecen hospitalizados un total de 11 personas, lesionadas durante la explosión del hotel capitalino. Cuatro de estos pacientes son menores de edad, cuya vida, por fortuna parece estar ya fuera de peligro.

En la explosión de la instalación hotelera murieron un total de 46 personas, incluidos cuatro niños y una mujer embarazada.De los heridos que requirieron hospitalización, 42 han recibido el alta médica.

El incidente también afectó en total a 95 personas y 38 viviendas aledañas. Actualmente se encuentran evacuados en un hotel de la Villa Panamericana 69 cubanos, equivalentes a 22 núcleos familiares, mientras que el resto de los damnificados permanecen en casas de familiares y voluntarios.

Dos de los edificios afectados serán reparados porque su estructura no sufrió grandes daños, sin embargo los vecinos del 512, al fondo del Saratoga, serán reubicados en una construcción que se levantará en la intersección de las calles Vives y Figuras.