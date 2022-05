Edificaciones cercanas al hotel Saratoga, con serios daños y vecinos desaparecidos

La explosión en el Hotel Saratoga de La Habana este viernes provocó severos daños en edificios aledaños, donde se reportan vecinos desaparecidos.

Publicaciones en redes indican que el edificio contiguo al hotel fue parcialmente destruido, así como oficinas, la escuela primaria Concepción Arenal, el Templo Bautista El Calvario y el Teatro Martí.

"El hotel no es el único inmueble que sufrió daños, edificios aledaños también. Una amiga perdió su apartamento y tiene vecinos desaparecidos", publicó una internauta en Facebook.

Destrucción en edificios contiguos al Saratoga. Twitter

"En el edificio de al lado no se sabe de muchos vecinos, no sabemos de personas que estaban dentro", señala la publicación.

Destrucción en Templo Bautista por explosión en Hotel Saratoga. Fotos Facebook El teatro Martí, también ubicado en la zona, reportó daños en sus exteriores, que quedaron cubiertos de escombros. El patio, esculturas y ventanas del lugar se encuentran igualmente afectados.

Destrucción en Teatro Martí de La Habana por explosión en Hotel Saratoga. Fotos enviadas a CiberCuba.

Por su parte, las autoridades dijeron que la escuela primaria Concepción Arenal, ubicada en las cercanías, también sufrió el efecto de la explosión y reportó cinco niños con lesiones.

Yoania Falcón Suárez, directora de Educación en la capital aclaró que "los estudiantes están con sus familias" y especificó que de los cinco lesionados, tres son alumnos de la mencionada institución educativa.

Otros trabajadores de la zona lamentaron la destrucción de sus oficinas, pero celebraron la casualidad de que en el momento de la explosión se encontraban en otro sitio.

Oficinas destruidas por explosión en Hotel Saratoga. Twitter

"Aquí estaba mi oficina. Ahí debí haber estado yo a esa hora. Dios me libró y a los míos. Ahora estamos abajo, hemos visto varios muerto, por favor oren por los familiares y por los rescatistas que están ahora mismo ayudando. No tengo más palabras, no puedo hacer más". dijo un usuario de Twitter.

El gobierno cubano descartó que se tratara de un atentado y afirmó que la tragedia fue ocasionada por un escape de gas.

Destrucción en edificios por explosión en Hotel Saratoga. Foto Twitter.

Hasta el momento se reportan 8 muertos, 30 heridos y al menos 13 desaparecidos.