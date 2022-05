Actor Daniel Triana permaneció 8 horas encerrado en una celda “con un calor y un olor a orine horrendos”

El actor y activista Daniel Triana, quien fue detenido el pasado lunes cuando intentaba dirigirse al tribunal donde fueron juzgados los artistas Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, denunció que permaneció 8 horas encerrado una celda “con un calor y un olor a orine horrendos”.

El joven activista relató este martes en un post de Facebook los pormenores de su detención de ayer y el posterior interrogatorio donde los agentes lo amenazaron con tomar represalias sobre él y su familia.

Luego de ser detenido en la esquina de 23 y 28 de El Vedado, en La Habana, por el agente de la Seguridad del Estado conocido como Darío -quien tiene un largo historial de acoso a activistas-, Triana fue encerrado en una celda de 4x2 de la 11na. Estación de Policía, en San Miguel del Padrón, en condiciones precarias junto a 8 hombres del Diezmero y de La Corea, quienes conocían sobre el caso de Luis Manuel y Maykel y hablaron de ellos con respeto y admiración.

El actor explica que, media hora antes de ser liberado, fue conducido a una habitación dentro de la estación donde el agente de la policía política conocido como Adrián, quien lleva su caso, comenzó a amenazarlo con tomar represalias sobre él y su hermana, por haberlo desafiado el día anterior.

El lunes, Triana mostró en una publicación de Facebook el momento en que salió de su vivienda, poco antes de su detención, y el agente de la policía política se le acerca en actitud amenazante para impedirle el paso. En el video, se escucha al joven desafiarlo, pedirle que no lo toque y decirle que si quiere llame a la patrulla pues él va a seguir camino.

El clip muestra al actor avanzar unos pasos mientras su hermana, quien graba el video, le grita al miembro de la Seguridad del Estado que no lo agreda y que no la toque a ella por intentar registrar el momento. “No me toques, no me vayas a tocar”, dice la muchacha, mientras el represor la obliga a entrar a la casa.

En el post de este martes, Triana denunció que durante su interrogatorio los agentes lo amenazaron con “poner en peligro la carrera universitaria de su hermana”.

“Entró el agente Yordan, que en realidad se llama Yoel y vive en Marianao. Esta vez no me violentó físicamente, pero me informó que estaba "regulado" y me amenazó con acosar a mi hermana y poner en peligro su carrera universitaria. Sobre la medianoche se apareció a las afueras de mi casa, mi hermana lo vio en la acera justo al lado del portón de entrada y él la amenazó en persona. Cobardía extrema propia de un acosador y esbirro”, comentó.

El joven actor emplazó “lxs profesorxs, trabajadorxs y estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana a proteger a Amanda Triana Rubio y no permitir que los órganos de la policía política interfieran en lo más mínimo en su desempeño escolar. Ella es un ser humano excepcional y una estudiante muy capaz”.

Triana, quien permanece hoy con vigilancia policial sobre su vivienda, envío un mensaje a sus represores y concluyó exigiendo la excarcelación de los líderes del Movimiento San isidro y, en general, de todos los presos políticos.

“A los paramilitares que oprimen a gente libre les deseo mucha compasión y amor en sus corazones para que puedan darse cuenta de todo el daño que están haciendo. Que han hecho durante más de 60 años. Roma cayó. Esto no será eterno. Pagarán”, concluyó.

El juicio contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo quedó concluso para sentencia el mediodía de este martes, tras dos jornadas de sesiones en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, bajo un fuerte operativo militar, no solo en las inmediaciones del tribunal, sino también fuera de las casas de periodistas independientes y activistas a quienes, como en el caso de Triana, se les vio limitada su libertad de movimiento.