Actor Daniel Triana desafía a agente de la Seguridad del Estado que le impide salir de casa

El actor y activista cubano Daniel Triana -conocido como Danielito Tri Tri- desafió este lunes al agente de la Seguridad del Estado (SE) que le impide salir de su casa, en una jornada de vital importancia para la sociedad civil cubana, pues marca el inicio del juicio contra Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara.

“En estos momentos tengo vigilancia fuera de mi casa (...). Yo voy a salir en protesta por esta vigilancia sobre todo y en solidaridad con Luis y con Maykel. Ellos se merecen mi solidaridad, se merecen nuestra solidaridad por ser seres humanos, por ser cubanos y por ser artistas, sobre todo”, manifestó Triana en una transmisión en vivo desde su perfil de Facebook.

“A la comunidad artística en Cuba: esto está pasando, están juzgando a dos artistas por expresarse y por hacer su arte, por hacer su música, por disentir, por desobedecer, por existir. Espero que (...) estas ondas expansivas de solidaridad en Madrid, en Miami, en La Habana, en Cuba entera, les lleguen a esos valientes”, agregó el activista en su video.

El actor reconoció el valor de Castillo Pérez y Otero Alcántara, quienes han sacrificado su libertad y su propia salud para ser valientes y coherentes con sus ideas. “No voy a quedarme aquí de brazos cruzados y que sea lo que sea, que me arresten (...) pero mi corazón hoy está con Luis Manuel Otero Alcántara, mi corazón hoy está con Makel Osorbo, mi corazón hoy está con esa generación que quiere cambio y que lo está pagando caro, el precio del ansia de cambio”, agregó.

Triana mostró en su publicación el momento en que salió de su vivienda y el agente de la policía política se le acerca en actitud amenazante para impedirle el paso, en una violación gigantesca de sus derechos humanos. Se escucha al joven desafiarlo, pedirle que no lo toque y decirle que si quiere llame a la patrulla pues él va a seguir camino.

El clip muestra al actor avanzar unos pasos mientras su hermana, que graba el video, le grita al miembro de la Seguridad del Estado que no lo agreda y que no la toque a ella por intentar registrar el momento. “No me toques, no me vayas a tocar”, dice la muchacha, mientras el represor la obliga a entrar a la casa.

La joven agrega luego que el oficial se nombra Adrian y es quien atiende a Triana por la SE. Explica que su hermano va a intentar llegar hasta la céntrica avenida 23, en La Habana, en tanto se aleja de la cámara del celular, perseguido por el agente.

La transmisión en vivo del activista fue vista por al menos 1,700 personas, quienes dejaron más de 138 comentarios, en apoyo a su decisión de protestar de esa manera y de enfrentar a la policía política, como muestra de solidaridad con Castillo Pérez y Otero Alcántara.

Al iniciar este lunes el proceso judicial contra estos dos opositores cubanos, miembros del Movimiento San Isidro (MSI), otros activistas y periodistas independientes amanecieron sitiados por el régimen. Boris Gonzáles Arenas, Manuel de la Cruz, María Matienzo, Kirenia Nuñez y Luz Escobar, son algunos de las que han denunciado el hostigamiento de la dictadura para impedirles asistir al juicio.

Los alrededores del Tribunal de Marianao, ubicado en 100 y 33 también están ocupados por fuerzas de la policía y la Seguridad del Estado. La activista Anamely Ramos dijo a los periodistas que intentan contactarla que: “Está todo militarizado desde el Obelisco pero su trabajo es llegar allí o hasta donde puedan y reportar lo que sea que pase, también con ustedes en caso de que sufran algún perjuicio. Ninguna información que yo pueda tener va a ser mejor que la experiencia de ustedes allá. Ojalá yo pudiera estar allá, de hecho”.

A Castillo Pérez y Otero Alcántara la Fiscalía les pide siete y 10 años de privación de libertad respectivamente. En el primer caso, por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios de carácter continuado, desacato, difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos; mientras que, en el segundo, por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.