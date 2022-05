Messi habla de su lucha contra el COVID-19: "Estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr"

Cuando se esperaba que Lionel Messi diera lo mejor de sí al París Saint-Germain, el COVID-19 obligó al futbolista a alejarse de la cancha, pero la lucha contra el virus fue más difícil de lo que pensó.

En una entrevista reciente con TyC Sports, el astro argentino reveló detalles de cuánto lo afectó la enfermedad tras contagiarse en enero de este año junto a otros tres jugadores de su equipo.

Justo en el momento de su carrera deportiva en el que intentaba adaptarse al equipo, a sus nuevos compañeros, a una nueva manera de jugar al futbol y, tras haber superado los primeros tropiezos en esta etapa, lo “agarró el COVID”.

“Mal, mal, la verdad me pegó muy fuerte -confesó Leo-. Síntomas muy parecidos a los de la mayoría supongo: mucha tos, mucho dolor de garganta, fiebre, pero me dejó muchas secuelas en los pulmones”.

El exjugador del Barcelona reveló que tras pasar la enfermedad no podía entrenar: “Regresé y estuve como un mes y medio sin poder ni siquiera correr porque me había afectado los pulmones".

El delantero del PSG se perdió tres partidos de la Liga 1 y otro de la Copa de Francia, pero cuando insistió en regresar sin estar recuperado fue peor.

“No me dejaban hacer nada, yo quería arrancar e incluso arranqué antes de lo que tenía que haber arrancado y eso fue peor. Por acelerado después me terminó perjudicando”, dijo el siete veces Balón de Oro.

En la entrevista con TyC Sports, Messi aseguró que “ya no aguantaba más, quería salir a correr, a entrenar, quería arrancar, y al final fue peor”.

Sin embargo, no fue el COVID-19 lo único que hizo pasar a Leo Messi un mal rato en su primera temporada con el club parisino. La eliminación frente al Real Madrid en la Champions League fue un duro golpe.

“Eso nos mató, nos mató a mí y a todo el vestuario en general y a todo París, porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición”, confesó La Pulga.

No obstante, dijo en la entrevista que prefiere dejar a un lado los silbidos de desaprobación que recibió en ese partido por parte de los fanáticos del club y concentrarse en hacerlo mejor la próxima temporada.

Sobre cómo es ver la final de la Champions desde fuera y no estar allí para jugarla, el astro argentino señaló: “Me dan ganas de volver a ganarla, me da bronca el no poder estar allí, pero también me hace ver que no siempre el mejor gana la Champions, que Champions son situaciones, son momentos puntuales, son momentos psicológicos que agarran a un equipo, donde el mínimo error te deja fuera y el que más preparado está para esas situaciones termina ganando”.

Por el momento, solo queda esperar a la nueva temporada para ver a Leo junto al París Saint-Germain intentando dar lo mejor de sí mismo.

Al menos con la selección nacional de su país Messi está teniendo un buen momento. Tras golear a Venezuela en la eliminatoria del Mundial de Futbol de Qatar, Argentina estará en esta competición en el grupo C, junto a los equipos de Arabia Saudita, México y Polonia.