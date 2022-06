Emotiva despedida en Holguín a joven que murió en un accidente de moto

Una emotiva caravana formada por decenas de motocicletas acompañó este miércoles en el municipio Mayarí, en la provincia de Holguín, los restos mortales de Mailer Ayala Ramírez, un joven motorista fallecido en un accidente de tránsito.

“Mi hermano, aún estoy que no me lo creo. En cuanto lo supe me quedé perdido y sin rumbo esperando que me dijeran que era una broma de mal gusto, pero no fue así. Solo espero que Dios te cuide y te proteja mucho. Te quiero muchísimo, mi bro. Descansa en paz. Siempre te llevaré en mi corazón”, escribió en Facebook Ever Godínez, amigo de la víctima que compartió un conmovedor video en que se ven gran cantidad de motos circulando en caravana por una calle de Mayarí.

(Fuente: Captura de Facebook/Ever Godinez)

En redes sociales, en las últimas horas cientos de internautas se mostraron consternados por la muerte del joven, que al parecer era muy querido por quienes lo conocían.

No han trascendido detalles de lo sucedido, CiberCuba se ha puesto en contacto con amigos de la víctima para recabar mayor información.

En los últimos meses han sido varios los motoristas fallecidos en accidentes de tránsito, según reportes obtenidos casi siempre a través de redes sociales, pues la prensa oficialista solo acostumbrar a dar cuenta de siniestros viales masivos.

A comienzos de marzo, una emotiva caravana formada por decenas de motocicletas acompañó los restos mortales del motorista de 21 años Yunior Tabares Magdariaga, fallecido en ese caso en Santiago de Cuba, luego de que perdiera el control del vehículo y cayera en un hueco en mitad de una calle de la capital santiaguera.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, el motorista en ese caso presuntamente circulaba a exceso de velocidad, motivo por el cual no alcanzó a ver una señalización de desvío que alertaba sobre el mal estado de la calle Calvario, debido a obras no terminadas.

La Comisión Nacional de Seguridad Vial (CNSV) informó que en 2021 se registró un incremento en Cuba de los accidentes de tránsito y de personas fallecidas por esa causa.

El pasado año se reportaron en total 8,369 siniestros en las carreteras cubanas con un saldo de 589 víctimas morales y 5,859 lesionadas.

Reinaldo Becerra Acosta, secretario de la CNSV, aseguró que la mayoría de los accidentes fueron provocados por fallas humanas y solo un 5% por desperfectos mecánicos.