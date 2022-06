Liberan a periodista independiente cubano Pedro Luis Hernández

Pedro Luis Hernández, periodista independiente cubano Foto © Cortesía del entrevistado

El periodista independiente Pedro Luis Hernández se encuentra en su casa sano y salvo, luego que la policía política de La Habana lo deportara a la provincia de Sancti Spíritus, donde vive con su esposa y le impidiera realizar su trabajo, según declaró a CiberCuba el también director de capacitación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Hernández llegó a La Habana este miércoles para realizar una entrevista, sin embargo, nunca se presentó en el lugar donde lo esperaban porque fue detenido por la policía.

"Sobre las 9:40 am me detiene un patrullero en el municipio Playa y me pide que me identifique. Al poco rato se apareció un oficial de la policía política y me conducen a una oficina de la terminal de ómnibus interprovinciales. Quisieron saber los motivos de mi viaje a La Habana y como no les respondí uno de los oficiales, que se identificó como Ernesto, golpeó en la mesa y me dijo que yo era un gusano", explicó.

Por último, antes de deportarlo a Sancti Spíritus el oficial de la Seguridad le dijo que no quería verlo más en la capital, si no sus viajes "se iban a complicar".

Para regresarlo a su provincia de residencia, utilizaron una guagua con destino a Ciego de Ávila, que lo dejó abandonado en medio de la carretera sobre las 12:30 de la noche, a ocho kilómetros de la entrada de la ciudad.

"Me quitaron el teléfono y por eso no pude comunicarme con mi esposa ni con mis compañeros del ICLEP. Esta mañana es que he podido relatar lo que sucedió", agregó.

Alberto Corzo, director ejecutivo del ICLEP, explicó a CiberCuba que la detención de Hernández demuestra la vulnerabilidad de los periodistas independientes cubanos frente a las autoridades de la isla.

Para Corzo se trata de un ejemplo más de lo frágil que puede ser un reportero independiente frente a los que defienden el régimen político comunista.

Recordó que en abril fue víctima de una brutal golpiza de dos personas, presuntamente oficiales de la Seguridad del Estado.

"Mi familia ha sufrido también la represión. Mis hijos fueron violentados por una maestra en la escuela y todo porque somos opositores. Es injusto que estas cosas ocurran y la comunidad internacional no lo sepa" añadió.