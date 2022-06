Eddy Borges Foto © Instagram / Eddy Borges

El cantante cubano Eddy Borges estrena su primer disco en solitario este 2 de junio, cuando también celebra su cumpleaños.

Según detalla a CiberCuba el otrora integrante de Charanga Latina, quien reside desde hace poco en Miami con su novia la actriz Heydy González, grabó este fonograma antes de salir de Cuba.

Así, el disco está mezclado y masterizado por Ernesto Losa y su equipo, “a quien agradezco todo”. “Lo más importante” es que ahora se puede ir definiendo ya “de qué va la carrera de Eddy Borges”.

Borges, que durante el año pasado estuvo sacando distintos sencillos para ir “encontrándome”, siente que ahora está listo “para regalarle al público lo mejor de mí”.

El primer tema que promocionará de este nuevo disco será "X2", en el que participa el propio Losa por “lo bien que nos sentimos trabajando juntos”.

De acuerdo con lo que ha adelantado en exclusiva, esta canción habla de “personas que no valoramos, e incluso maltratamos, y cuando no están, nos arrepentimos de todo el daño que hicimos”.

Eddy Borges en el vídeclip de "X2" que ve la luz este 2 de junio / Cortesía CiberCuba

El mayor reto para el joven cubano, sin dudas, es “levantarme cada día y seguir adelante sin rendirme”, “tomar de lo malo, lo bueno; y lo bueno, mejorarlo”, afirma no sin explicar que “siempre es un impacto chocar con una sociedad totalmente diferente”.

“Estar lejos de tu tierra y de tu gente es un sacrificio, pero también éste es un país que te abre los brazos para que, si lo deseas, hagas realidad todos tus sueños trabajando”, dice sobre su llegada a Estados Unidos.

“Es un país donde todo lleva su tiempo y lo importante es no desesperarse e ir paso a paso. Trabajando todo llega. Precisamente por eso todavía no he pisado un escenario porque quiero que cuando lo haga todo sea como debe ser”, recalca.

En lo personal, agrega, está súper contento junto a su novia (que si bien no aparece en este video, como sí ha ocurrido con los anteriores, lo apoya incondicionalmente) y muchos amigos “viejos”, con los que se ha reencontrado, y otros nuevos “espectaculares”. Además, “el público me ha recibido con mucho cariño y eso no me lo imaginaba. Ha sido una dulce sorpresa”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.