Carlos Vives escucha "La papaya de 40 libras" en broma de cámara oculta de Enrique Santos

El cantante colombiano Carlos Vives fue la última víctima de las conocidas bromas de Enrique Santos, quien fingió ser su conductor de Uber durante la reciente visita del artista a Miami.

Santos, disfrazado con peluca, gafas y mascarilla, recogió a Vives en su hotel para llevarlo al estadio de los Miami Marlins, donde había sido invitado para lanzar la primera bola. Por el camino, el cubanoamericano puso a todo dar el tema "La papaya de 40 libras", de La Diosa de Cuba, con el cual el colombiano no pudo evitar reírse, pero también se le vio disfrutar el ritmo.

"Papaya en Cuba es lo mismo que en Colombia, papaya", dijo Vives, a lo que Santos le respondió que significaba "pussy", término en inglés para referirse a la vagina, una respuesta que dejó al cantante atónito por unos segundos, pero luego añadió que también en Colombia lo usaban con ese sentido.

Las bromas de Enrique Santos no pararon ahí, desde echarle montones de alcohol en gel en las manos, manejar como loco por Miami gritándole a otros conductores malas palabras en buen cubano o preguntarle si el trasero de Shakira era natural.

Además, lo tuvo dando vueltas por las mismas calles y discutiéndole el camino, a pesar de que Vives intentaba indicarle por qué calle seguir y le pedía que le hiciera caso porque ya estaba tarde. Lo cierto es que Vives demostró que la paciencia y el buen humor le sobran.

Cuando finalmente llegaron al estadio y Enrique Santos se quitó la mascarilla y la peluca, lo primero que le dijo fue: "Oye, ¡pero qué paciencia tú tienes!".

Santos compartió un fragmento de la broma en sus redes sociales: "Carlos Vives, te quiero bro! Qué paciencia. Y sé que ya eres fan de la papaya de 40 libras".

La Diosa no tardó en reaccionar a la broma de Enrique Santos: "Me he reído hasta tener falta de aire, Enrique Santos estás duro. Gracias. Carlos Vives, al final se te pegó la melodía y letra pegajosa eeeeehhh?".

"La papaya de 40 libras" es el más reciente éxito de La Diosa de Cuba. La expresión salió de una de las explosivas directas de la cantante en las redes sociales e inmediatamente se viralizó. A petición de sus seguidores, La Diosa creó en tiempo récord el tema, para poderlo promocionar y estrenar antes de comenzar su gira por Europa, donde ha cantado la canción en todas sus presentaciones.

Este jueves, la cantante celebró que el tema está sonando en la radio en Francia, un sueño que no ha podido conseguir en su propia tierra y que la llena de orgullo por los logros que está teniendo su carrera en las últimas semanas.

