Expresidente argentino Mauricio Macri expresa su apoyo a Saily González tras arresto

Mauricio Macri y Saily González Foto © Facebook / Mauricio Macri; Facebook / Saily González

El expresidente argentino Mauricio Macri expresó su apoyo a la activista cubana Saily González Velázquez, quien fuera detenida con violencia por un represor de la Seguridad del Estado el pasado martes.

“En Cuba a Saily González la vigilan, la han agredido (en el video se ve cómo la detienen mientras camina) y le impiden salir de la isla para que no asista a la Cumbre de las Américas. Esta es la dictadura cubana. Repudio total. Mi apoyo a los valientes como @SailydeAmarillo”, escribió Macri el pasado viernes en un tweet que fue acompañado por el video del arresto a la activista.

Saily González agradeció la solidaridad del expresidente argentino y su compromiso en visibilizar las violaciones a los derechos humanos en la Isla.

“Gracias infinitas @mauriciomacri por visibilizar la constante situación de represión a la que somos sometidos los defensores de #DDHH en #Cuba La dictadura cubana tiene que caer y dejar de extender sus tentáculos terribles por nuestros países latinoamericanos”, respondió al tweet de Macri.

González fue detenida en la tarde del martes mientras se manifestaba en Santa Clara por la liberación de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, quienes fueron juzgados por esos días en La Habana.

La activista salió de su casa con un pulóver blanco en el que se leía “Free Maykel”, “Free Luis Manuel” y dijo que su caminata pacífica también iba dedicada a la libertad de “todos los presos políticos, por Maykel, por Luisma, por Andy, por todos los activistas hostigados en Cuba”.

Luego de dejar una flor en un busto de Antonio Maceo, en medio del trayecto de regresos a su domicilio, que transmitía en directo por sus redes sociales, Saily fue interceptada por un oficial de civil de la Seguridad del Estado que la agarró por el cuello, le quitó el teléfono y le dijo “tú sabes que eso no lo puedes hacer”.

Luego del arresto violento, que causó conmoción y rechazo en las redes sociales, la activista permaneció varias horas detenida.

El pasado jueves, el represor que violentó en plena calle a la activista cubana fue identificado por la organización independiente Cubalex.

“Hemos identificado al agente de la Seguridad del Estado que detuvo en la calle a la activista Saily González. Está registrado en las redes sociales como Leandro Sarduy, aunque originalmente abrió su cuenta con el apellido Gonzales. Este es el rostro del hombre que la tomó por el cuello cuando ella hacía una caminata pacífica por la libertad de Maykel Castillo y Luis Manuel Otero. Este es el rostro de uno de los represores que la hostigan”, informó la organización defensora de los derechos humanos en su perfil de Facebook.

Cubalex precisó además que la identificación del agente fue verificada por la propia activista, quien en una directa tras su liberación después de este último arresto lo nombra “agente Roly”.

A finales de mayo, se conoció que el gobierno cubano prohibió a González Velázquez viajar a Estados Unidos para participar en la próxima IX Cumbre de las Américas, prevista para la ciudad de Los Ángeles del 6 al 10 de junio próximos.

“Ayer fui amenazada a través de un agente de la Seguridad del Estado que contactó a mi familia de que no se me permitiría ir a recoger mi pasaporte visado a la Embajada de Estados Unidos en La Habana y fui citada para un ‘encuentro’ con la policía para hoy a las 8:00 am en sus oficinas de Instrucción Penal”, explicó la activista en un hilo en Twitter.

La opositora cubana confirmó que en el interrogatorio le prohibieron salir de Cuba hasta después del fin de la Cumbre y explicó que la amenazan con activar “un proceso penal que me abrieron arbitrariamente por convocar a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N y que insisten en usar a conveniencia”.

En esas circunstancias, González, quien dijo recientemente que participará de manera remota en los encuentros de la sociedad civil colaterales a la Cumbre, pidió a los representantes de otras sociedades civiles latinoamericanas que alcen sus voces en nombre de los cubanos, reprimidos desde hace más de 60 años.