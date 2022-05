Prohíben a Saily González viajar a Estados Unidos para participar en Cumbre de las Américas

La Seguridad del Estado (SE) prohibió a la activista cubana Saily González Velázquez viajar a Estados Unidos para participar en la próxima Cumbre de las Américas, prevista para la ciudad de Los Ángeles del 6 al 10 de junio.

“Cuba sí ha sido invitada a la IX Cumbre de Las Américas, Bruno Rodríguez Parrilla, solo que los invitados somos aquellos que queremos democracia y que se respeten todos los derechos de todos los cubanos y no los que presentan, como únicas opciones, el Socialismo o la Muerte como Miguel Díaz-Canel”, afirmó González Velázquez en un hilo de Twitter en el que dio detalles sobre el hostigamiento de la SE al conocer que fue convocada al evento regional.

“Ayer fui amenazada a través de un agente de la Seguridad del Estado que contactó a mi familia de que no se me permitiría ir a recoger mi pasaporte visado a la Embajada de Estados Unidos en La Habana y fui citada para un 'encuentro 'con la policía para hoy a las 8:00 am en sus oficinas de Instrucción Penal”, explicó la activista villaclareña.

González Velázquez contó que en la unidad la recibió un agente conocido como “Daniel”, protagonista de un secuestro en su contra el 20 de noviembre de 2021 y de maltratarla físicamente el 14 de enero. Agregó que tenía fecha de vuelo y pasaje con American Airlines para el 28 de mayo a las 11:50 am.

La opositora cubana confirmó que en el interrogatorio le prohibieron salir de las isla hasta después del fin de la Cumbre y explicó que “para hacerlo cuentan con un proceso penal que me abrieron arbitrariamente por convocar a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N y que insisten en usar a conveniencia”.

Comentó que resulta frecuente el empleo de supuestos procesos judiciales contra la disidencia cubana para coaccionar, encarcelar, interrogar e impedir la participación de activistas en eventos internacionales donde puedan exponer ante el mundo las atrocidades del régimen.

González Velázquez reiteró su intención de participar en la Cumbre de las Américas, a pesar de los obstáculos y negativas de las autoridades. “La democratización de la sociedad cubana es urgente para acabar con la tiranía que por 63 años ha suprimido los derechos del pueblo. A ello tributará la participación de actores sociales de dentro de la Isla en el Foro de Sociedad Civil, y el Diálogo entre Sociedad Civil”.

La activista publicó además un video en el que abordó las circunstancias de la prohibición que ahora pesa sobre ella y pidió a los representantes de otras sociedades civiles latinoamericanas que alcen sus voces en nombre de los cubanos, reprimidos desde hace más de 60 años.

“Nuestros países de Latinoamérica necesitan la participación de cubanos que adviertan sobre los peligros del autoritarismo bajo el que la dictadura cubana insiste en hacer vivir a nuestros pueblos y que se unan a la búsqueda de soluciones ante una situación tan peligrosa”, manifestó en uno de sus tuits.

González Velázquez añadió que desde su regreso del encuentro con la policía política “tengo agentes de la Seguridad del Estado alrededor de mi casa vigilándome y prestos a ejecutar una nueva detención arbitraria contra mi si salgo de mi casa”.

La Cumbre de las Américas ha generado gran polémica a nivel regional, luego de que el gobierno de Estados Unidos decidiera no invitar a miembros del gabinete de Nicolás Maduro en Venezuela ni del ejecutivo de Daniel Ortega en Nicaragua, donde también estarán ausentes representantes del régimen cubano.

La administración de Joe Biden anunció que, en el caso de la isla caribeña, solo contarían con la presencia de activistas y miembros de la sociedad civil cubana, para impedir que Díaz-Canel y sus aliados, utilicen la reunión regional como plataforma de propaganda política, en medio de la creciente violencia y represión a la que someten al pueblo.

El propio gobernante cubano manifestó, desde su cuenta oficial de Twitter, que "bajo ninguna circunstancia" irá a la cumbre, a celebrarse del 6 al 10 de junio próximos y acusó al presidente estadounidense de organizar un evento no inclusivo.