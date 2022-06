Presos del 11J llevan hasta 11 días en huelga de hambre: Quieren fabricarles otra causa

Al menos cuatro presos del 11J en Holguín llevan hasta 11 días en huelga de hambre en protesta por violaciones a sus derechos y por nuevas acusaciones de las autoridades en su contra.

Yosvani García Caso, de 33 años y sentenciado en febrero a 20 años de privación de libertad, inició una huelga de hambre hace 11 días, en protesta por la violación de sus derechos, según denunciara su esposa Mailin Rodríguez Sánchez.

Una semana más tarde se sumó Miguel Enrique Girón Velázquez, de 24 años de edad y condenado en la misma causa no. 11 de 2021 a 14 de cárcel.

Por último, este jueves se declararon plantados Iván Colón Suárez, de 52, y el excombatiente en Angola, Cruz García Domínguez de 60 años, ambos sentenciados en el mismo juicio que a los primeros a 18 años de prisión.

Recientemente, la Seguridad del Estado en Holguín inició una investigación en la que acusa a los manifestantes del 11J de organizar un motín en prisión. La peor parte se la ha llevado Miguel Enrique al que consideran líder y, de todos, el único que permanece detenido en Instrucción Penal, centro de detención conocido como “Todo el mundo canta”.

“Los llevaron a Instrucción Penal y allí les dijeron que pueden enfrentar de 12 a 15 años más de cárcel, aparte de las sentencias que ya tienen”, dijo Arennis García Naranjo, hijo de Cruz, a CiberCuba.

Este jueves, durante la visita familia en prisión el excombatiente en Angola aseguró a su hijo que “esa sería su última comida, que hasta q no lo soltaran no iba ni a comer ni beber más, que era libre o muerto”, anunció el joven en sus redes sociales.

Por su parte, la hijastra de Iván, Ismarai Martínez Ávila, se mostró preocupada por lo que pudiera suceder. “Él es alcohólico, tiene una ulcera que sangra a cada rato, y varias veces ha intentado quitarse la vida” dijo Ismarai y agregó que su padrastro “está destrozado, desesperado, son 14 años”, dijo refiriéndose a la modificación del Tribunal tras el juicio de casación, donde le redujeron cuatro años de condena.

De hecho, fue el resultado de la casación -dado a conocer hace dos días- lo que impulsó a Cruz e Iván a iniciar una huelga de hambre. Ahora Yosvani deberá cumplir 15 de años de cárcel, mientras que Miguel quedó con 11, Iván con 14 y Cruz con 12.

En conversación con CiberCuba, Mailin Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvani, se mostro preocupada por la salud de su esposo quien padece del corazón. Antes de iniciar la huelga, el preso político “estuvo una semana sin recibir sus medicamentos para la presión” arterial porque, supuestamente, no había disponibilidad en la prisión.

“Yo fui a llevarle los medicamentos y los guardias no me los aceptaron; me dijeron que causalmente había acabado de llegar ese día”, dijo Mailín a CiberCuba y precisó que tampoco le notificaron que su esposo estaba plantado. Lo supo por referencias de personas solidarias.

Yosvani también estuvo recluido en instrucción Penal por el supuesto motín y ahora esta aislado sin visitas y sin llamadas desde que inicio la huelga. “Fui a verlo y conversé con la doctora. Me dijo que está estable, pero ha negado a que le han sus chequeos por sus problemas del corazón”.

Los familiares de los presos aseguran que nunca hubo motín ni intención alguna de amotinamiento y están convencidos de que la nueva causa por la que quieren procesar a los holguineros es fabricada.

Justo antes de publicar este artículo, CiberCuba recibió una actualización de Miguel Girón, padre de Miguel Enrique, anunciando que su hijo había depuesto la huelga de hambre.