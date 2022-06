Sitian a la activista Aimara Peña para que no asista a Cumbre de las Américas

La activista cubana Aimara Peña González fue arrestada y sitiada por la Seguridad del Estado para impedir su asistencia a la IX Cumbre de las Américas, tras ser invitada a participar como actor social de la isla en el “Foro Sociedad Civil, y el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel”.

Según denunció este sábado la activista en un video compartido en su cuenta de Instagram, el viernes en la noche fue detenida por represores del Ministerio del Interior, y luego interrogada, amenazada y, sobre todo, advertida de que “nadie en Cuba iba a salir para participar en esta Cumbre, nadie de la sociedad civil que ha estado siendo acreditado en las últimas semanas para participar en estos foros va a poder salir de la isla”.

“Quiero denunciar ante el mundo, la atrocidad con que la Seguridad del Estados viola nuestros derechos al libre tránsito, nuestro derecho a participar, a ser parte de la comunidad internacional y poder alzar nuestras voces por el pueblo cubano”, sostuvo Peña González en la citada red.

También advirtió que “seguramente más activistas cubanos están siendo asediados, perseguidos, vigilados y amenazados para impedir su participación en la Cumbre de las Américas”, evento que inicia este lunes en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y que debe concluir el 8 de julio próximo.

La directora de la organización Somos Nueva Cuba e integrante de la Red Femenina de Cuba, reiteró en su denuncia que “alzar la voz por los cubanos es nuestra obligación, nuestro derecho y el gobierno cubano nos amenaza constantemente con aplicar el nuevo Código Penal, con cárcel por disentir”.

“Es evidente que el gobierno cubano está muy molesto, porque no ha sido invitado a esta Cumbre, por obvias razones, porque viola todos los Derechos Humanos, como lo está haciendo en este momento, imponiendo la violencia para evitar que los cubanos podamos salir al mundo a contar nuestras realidades e intercambiar con otras organizaciones y personas de la región las experiencias para poder hacer crecer a nuestro país y llevarlo por un camino de libertad y democracia”, argumentó, además, la activista.

Asimismo, exigió que se respete sus derechos y que se comparta el video “para que el mundo sepa que el gobierno cubano ha impedido a esta ciudadana cubana, activista, y mujer la salida del país para poder participar en la Cumbre de las Américas”.

Peña González, quien reside en la ciudad de Sancti Spíritus, dijo en su cuenta de Twitter este sábado que “la Seguridad del Estado cubana no me permitió viajar a La Habana el día de ayer, y me mantuvo presa en sucio calabozo después de hacerme amenazas. Las órdenes: NADIE SALDRÁ A PARTICIPAR EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. Denunció la ilegalidad con la que actúa. Abajo la Dictadura”.

En otro mensaje en esa misma reda, la activista denunció este sábado que “estoy siendo asediada por la policía política en Sancti Spíritus. Anoche me dirigía a viajar a La Habana y fui detenida, interrogada y estuve más de 10 hasta en la primera unidad de la PNR”.

Este domingo, la activista Saily González Velázquez, a quien también la Seguridad del Estado le impidió asistir a la Cumbre de las Américas, denunció en Twitter que a Peña González le habían cortado el servicio de Internet y que se mantenía sitiada por las fuerzas del régimen.

En esta jornada, igual trascendió que la Red Femenina de Cuba participará en la IX Cumbre de las Américas, donde “planteará la realidad de la mujer cubana desprotegida ante la violencia doméstica e institucional”, según mensaje en Twitter de la organización para el empoderamiento de la mujer como agente del cambio.

Otro de los actores sociales cubanos que ha sido invitado en los últimos días para participar en este encuentro regional es el artista cubano Yotuel Romero, quien aseguró sentirse “demasiado orgulloso en defender los derechos humanos de un pueblo que sufre una terrible dictadura”.

A menos de 24 horas de que inicie la IX Cumbre de las Américas, aún no ha trascendido si el gobierno de Cuba fue invitado a esta reunión.

Hace cinco días, el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González dijo que “todavía estamos teniendo algunas consideraciones finales”, durante una teleconferencia del Departamento de Estado, tras ser interpelado por la prensa sobre la participación de Cuba en el cónclave, a solo cinco días de su inauguración.

No obstante, desde finales de mayo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció que "en ningún caso" asistirá a ese encuentro regional.

"Puedo asegurar que en ningún caso asistiré. Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas", aseguró en esa ocasión Díaz-Canel a través de su cuenta en Twitter.