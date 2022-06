Christian Nodal lanza "Girasol", su tiradera contra J Balvin: "Si no aprendes con el Resi espero que conmigo sí"

Lo prometido es deuda y tras unos días de espera, Christian Nodal lanzó finalmente el sábado su tiradera contra J Balvin, una canción que dura casi seis minutos y que tituló "Girasol".

Los dos artistas se enfrentaron virtualmente la semana pasada después de que el colombiano compartiese una foto para comparar un look suyo con el que estaba estrenando Christian Nodal.

Pero lejos de dejar pasar este post, que el mexicano interpretó como una burla hacia él, decidió hacerle una tiradera para desahogarse y quedarse a gusto. Una en la que le recuerda al reguetonero algunas de sus mayores polémicas de los últimos meses y en la que le dedicó varios dardos envenenados.

"Eres un chiste cada vez que intentas cantar", "A ti lo que te falta son amigos de verdad", "Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin entre los dientes", "El respeto es algo que el dinero no puede comprar", "Tú peleando con Grammys porque no los mereces", "José, tiras la piedra y te escondes tras la ansiedad", son algunas de los versos que le canta Nodal a Balvin, en la que también hace varios guiños a Residente, cantando el "pa divertirme" y nombrándolo. "Si no aprendes con el Resi espero que conmigo sí", canta.

Recordamos que Residente también le hizo una tiradera a J Balvin este mismo año. Aquí te la dejamos:

Disculpas

Antes de que saliera la tiradera, J Balvin pidió perdón a Nodal. Unas disculpas que aceptó. A pesar de esto, la canción finalmente vio la luz y el mexicano se disculpó con J Balvin por ello. "Pedí perdón porque terminó saliendo la tiradera después de hablar y llegar a un acuerdo. Yo le tomé el perdón por su falta de conciencia", explicó el cantante de rancheras en una historia.

Captura Instagram / Nodal

"Hice mi chiste sin mala intención. Entiendo su punto de vista y obviamente aquí estamos en buena vibra. Paz, yo no soy nadie para juzgar a quién", dijo J Balvin sobre la situación con Nodal.

"El parsero pidió disculpas públicas, y yo públicamente también lo hago. Un caballero en hacer lo que hizo y respeto eso más que nada. Fue real y no mintió en nuestra conversación", agregó el intérprete de "Mi Gente" sobre el enfrentamiento.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.