Residente reacciona a la polémica entre J Balvin y Christian Nodal

Cada cierto tiempo una nueva polémica sacude la música latina. Y así ha sucedido en las últimas horas: Christian Nodal y J Balvin se enfrentaron en las redes sociales desatando una controversia que está dando mucho de qué hablar y que viene con tiradera incluida...

Así lo anunció el artista mexicano, que no dudó en arremeter con fuerza contra J Balvin después de que publicase una foto suya para compararse con él. Y en medio de este enfrentamiento, un nombre salió a la luz y no podría ser otro que el de Residente, quien le dedicó una fuerte tiradera al colombiano hace unos meses.

"Te dio una patada en el culo Residente, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas", le dijo Nodal a J Balvin en medio de esta discusión que tuvieron a través de sus redes sociales.

Y claro, Residente no se quedó callado y tiene muy claro del lado de quién está en esta disputa.

El ex de Calle 13 compartió una historia en la que etiquetó a Nodal mostrando algunas de sus gorras con la "[R]" mientras suena la canción "Limón y Sal" del mexicano. Un gesto de apoyo hacia él en medio de su controversia contra J Balvin, al que Nodal dedicará una tiradera que saldrá este jueves, según anunció.

La polémica entre Nodal y J Balvin comenzó después que el segundo publicase una foto de ambos para que sus fans les comparasen, ya que el mexicano lleva un pelo de colores similar al que suele llevar el colombiano de vez en cuando.

Esta "broma" no sentó nada bien a Nodal, que le dedicó fuertes palabras al reguetonero. "Tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas", dijo Nodal.

Y tú, ¿qué opinas de esta nueva guerra que se ha desatado en la música latina?

