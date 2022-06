Christian Nodal arremete contra J Balvin y anuncia tiradera: "Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria"

Hay nuevo enfrentamiento dentro de la música latina y uno de sus protagonistas no es otro que J Balvin, quien este mismo año estuvo involucrado con Residente en una de las mayores polémicas del género urbano y la música latina de los últimos años.

En esta ocasión, la controversia es con el mexicano Christian Nodal, al que no le sentó nada bien que el colombiano publicase una fotografía suya tomada por la prensa con su pelo teñido de colores. Una imagen que J Balvin compartió en su perfil de Instagram para compararle con una de él mismo con un cabello similar. "Encuentren las diferencias", comentó el intérprete de "Ginza".

Molesto por este gesto, Nodal cargó contra el colombiano: "Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa", dijo en una historia, antes de subir otra escuchando la tiradera que le dedicó Residente en su sesión con Bizarrap.

Y no hizo falta más para que se formara la guerra virtual entre ellos a través de Instagram, donde se han estado dedicando mensajes y vídeos arremetiendo uno contra el otro, hasta el punto que el mexicano anunció una tiradera contra J Balvin. ¡El tema está que arde!

"Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada de coherente que este c***** tiene un documental hablando de paz, de la salud mental, pero en su cuenta, que tiene millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mí donde claramente, y todo mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví y no hay derecho de hacer esas cosas", apuntó el mexicano.

"Te dio una patada en el culo Residente, yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar porque yo uso botas vaqueras, son picudas, duelen mucho más, ojalá que a mí sí me respondas", dijo Nodal, antes de agregar: "Eres un referente de todo lo que está mal en esta industria".

Ante el anuncio de tiradera (que saldrá este jueves), J Balvin se mostró de lo más tranquilo y le recomendó que sea una tiradera romántica. Todo esto después de hacer un guiño a Belinda, exnovia de Christian Nodal.

De momento habrá que esperar para ver cómo continúa esta nueva guerra dentro de la música latina, pero parece que hay enfrentamiento para rato...

