Toni Costa y Evelyn Beltrán celebran nueve meses de relación desde la distancia

La distancia no parece ser un impedimento para Toni Costa y Evelyn Beltrán, pues los tortolitos han decido celebrar sus nueve meses de relación aunque están separados físicamente.

La participación en el reality “La Casa de los Famosos 2” ha impedido al bailarín estar junto a su novia en este día, pero se las ha arreglado para enviarle un bello regalo.

La modelo compartió en sus historias de Instagram imágenes de las rosas que le hizo llegar Toni en clara señal de que no ha olvidado el día.

Captura de pantalla / Instagram Evelyn Beltrán

"Mi amor, mi cosita, felices 9 meses 'a tu lado'. Sabes que sigo ahí, pensándote, sintiéndote, amándote y sobre todo sabes que jamás te voy a soltar. Te amo tanto. Te extraño preciosa mía", fue el romántico mensaje con que Toni acompañó las flores.

Captura de pantalla / Instagram Evelyn Beltrán

Evelyn también respondió a su novio a través de la red social: “15 rosas. Igualitas como las primeras que me regaló”.

La novia del bailarín aprovechó para lanzar una indirecta a todos aquellos que han estado hablando de su relación, a raíz de las reiteradas menciones que ha hecho Toni sobre su expareja Adamari López en “La Casa de los Famosos”.

“Te juro que deseo que toda mujer encuentre a un hombre que las ame a toda costa sin importar lo que la gente diga y les demuestre su amor día a día porque todas nos merecemos vivir este sentimiento tan bonito y real”, escribió en la misma historia de Instagram.

Captura de pantalla / Instagram Evelyn Beltrán

La pareja compartió, además, imágenes de ellos mirándose apasionadamente mientras disfrutaban juntos en una piscina, momento que seguro ambos recuerdan con especial sentimiento.

Durante su paso por el reality, Toni Costa ha hecho varias revelaciones sobre el tiempo que estuvo con su pareja anterior y madre de su hija Alaïa, algo que suscitado los cuestionamientos de sus fans sobre todo en lo que respecta a su relación actual.

Por su parte, Evelyn ha dejado claro que la relación de su novio con su ex no es algo que le quite el sueño, y no ha dejado de compartir con sus seguidores en redes sociales cuánto lo extraña.

