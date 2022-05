Toni Costa revela qué hace Adamari López para verse tan joven

Tony Costa y Adamari López Foto © Instagram / Tony Costa y Adamari López

El bailarín español Toni Costa no deja de hacer revelaciones sobre su expareja, la conductora puertorriqueña Adamari López, a su paso por el reality “La Casa de los Famosos 2”.

Si alguien se preguntaba cómo la boricua logra lucir tan joven a sus recién cumplidos 51 años, Toni Costa se encargó de develar los “secretos” de la mamá de su hija Alaïa.

Según los detalles de People en Español, los concursantes del show televisivo quedaron muy sorprendidos al conocer, a través de Toni, la edad de la actriz y no tardaron en preguntarle cuál era el truco de la presentadora para lucir tan joven.

“¿El truco? Mucha crema. Ella se pone crema desde que era niña”, dijo la expareja de Adamari.

Sin embargo, las confesiones no quedaron ahí y el bailarín contó detalles que al parecer conoce muy bien por los 10 años que estuvo junto a ella: “Estuvo embarazada y no tiene ni media estría, nada. Ha bajado de peso y no tiene estrías tampoco”.

En el caso de Adamari el uso de mucha crema ha dado sus frutos, solo hay que ver el cuerpazo que luce. “Yo siempre que he vivido con ella siempre crema, siempre. Acaba de bañarse crema, pero se embadurna; y la cara hace sus tratamientos y tal, entonces sí es importante cuidarse”, confesó su ex.

En otros momentos del reality, Toni se sinceró sobre la ruptura con la madre de su preciosa hija: “Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado, pero cuando ya no es, ya no es”.

A la pregunta de su compañera en el programa, la cubana Niurka Marcos, sobre quién de los dos tomó la decisión de separarse, el bailarín respondió que él se fue de la casa que ambos compartían, “decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía. Fue ella y yo lo acepté”.

Uno de los momentos de Niurka Marcos, “la mujer escándalo”, que se volvió viral en esta edición de “La Casa de los Famosos”, fue su conversación con Toni, en la que le pidió perdón por burlarse de Adamari al llamarla “gorda y fea” durante una plática con otros participantes en el show, comparándola con una paleta Payaso, un dulce típico mexicano.

