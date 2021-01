Alfredo Rodríguez: "Qué gran regalo de reyes, tengo vida"

El cantante cubano Alfredo Rodríguez dio fe de tener el más hermoso regalo de Reyes este 6 de enero. Según dijo a sus seguidores, no es otra cosa que la vida, la salud.

"Cuando era un chamaco, pedía en la bodega la contra, hoy por hoy, si pido la contra peco de gandido. Qué gran regalo de reyes, tengo vida. Salud", indicó el cantante en su perfil de Facebook.

El autor de Sagitario sigue haciendo gala de su signo zodiacal y transmite su optimismo a sus seguidores. En su mensaje este miércoles, día de reyes Magos en la tradición católica, se refirió a la importancia de respetar el regalo de la vida y agradecer por tenerla.

"¿Está vivo?¿Está viva?¿Tiene a su prole unida y completa? Entonces usted es un elegido, una elegida, un suertudo, una suertuda; agradezca y haga, por los que no pueden brindar de igual modo, por los que dieran lo que no tienen por llevar tapabocas, por guardar distancia, por quedarse en casa, por no ir a fiestas, por ganar menos, por besar y abrazar con los ojos, a cambio de tener respirando a sus seres queridos", dijo Alfredo.

El cantante contempla una amplia lista de razones para las quejas, pero se niega a caer en ellas y en lugar de eso elige agradecer por cada día de vida, por la salud y por las cosas buenas que nos rodean.

"¿Me debo quejar porque ando con un nasobuco, o porque se ha demorado hacer un nuevo concierto, o porque no entra el mismo dinero que entraba, o porque no fui a una fiesta para esperar el nuevo año, o porque he tenido que pedir comida para cenar en casa y no poder degustarla en un restaurant, o porque debo someterme a un pinchazo para contrarrestar a ese bicho nefasto, o porque debo guardar distancia física con los otros? Pues no, yo no me quejo, yo agradezco", aseguró el artista.

Alfredo comenta que para él el acto de "tocar" no significa precisamente querer, ni comprender. Considera que abrazar y besar es más que palparse y pegar la boca. Invita a las personas a mirar y actuar de un modo más profundo porque tiene la certeza de que hay muchas formas de extender las manos para apoyar al otro.

"Donde haya una mueca, aportemos una sonrisa; donde haya ausencia familiar, brindémonos como familia; donde el desempleo haga estragos, compartamos nuestro pan con esa mesa; donde ha habido enfermedad y ausencias humanas, ofrezcamos el hombro, entendimiento y cariño", pidió el cantante a sus familiares, amigos y seguidores en redes sociales.

"Había dado por hecho, antes de la pubertad, que los reyes no existían. Hoy 6 de enero, recapacito y compruebo que existen. Hay regalos que no tienen precio. ¿Qué mejor regalo, que te regalen amor?" dijo a sus seguidores, compartiendo una foto junto a su mayor tesoro, su familia.

Alfredo Rodríguez es uno de los cantantes y artistas más queridos por el pueblo cubano. Su popularidad se mantiene aun estando alejado de los escenarios de la isla, pues reside en Estados Unidos.

A finales de diciembre del 2020 festejó sus 53 años de carrera profesional. Entre sus éxitos más famosos están "Ay que me encapricho" o "Empapado de sudor", y otros que forman parte de la memoria de cubanos de más de una generación.

Alfredito se ha distinguido por ser un caballero que derrocha gracia, talento y buena energía en los escenarios y en los medios de comunicación. Su carisma y su voz definieron en él un estilo muy propio que le hizo ganar un lugar en el corazón de miles de cubanos, de distintos orígenes, estratos sociales y gustos musicales.

