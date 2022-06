Gabriel Boric critica represión de gobierno cubano contra manifestantes del 11J

Gabriel Boric en Estados Unidos Foto © Twitter/ Gabriel Boric Font

El presidente de Chile Gabriel Boric Font criticó al gobierno cubano por desatar toda su fuerza represiva contra los manifestantes del 11J y calificó de inaceptable la enorme cantidad de personas detenidas tras unas protestas pacíficas en las que el pueblo reclamó derechos humanos y democracia.

El recién electo mandatario, de filiación izquierdista y solo 36 años (el más joven de Latinoamérica), tomó distancia y marcó su desacuerdo con las dictaduras de la región: Cuba, Venezuela y Nicaragua, durante una entrevista con el periodista Julio Vaqueiro de la cadena Telemundo, a propósito de su participación en la IX Cumbre de las Américas.

“Hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable”, especificó el dignatario chileno y se refirió a las protestas de julio del año pasado. Asimismo dijo que él prefería discutir esas cuestiones directamente, en vez de tener que hacerlo desde las ausencias que le dan más relevancia a estos gobiernos y fortalece la posición que tienen en sus países.

Boric, que también espera reunirse personalmente con el presidente Joe Biden, señaló que proviene de una izquierda muy democrática que defiende el respeto a los derechos humanos de manera irrestricta y que “Estados Unidos se ha equivocado” al no invitar a los gobernantes de estos tres regímenes totalitarios, pues su presencia en el encuentro regional hubiera permitido reclamarles directamente por sus conductas represivas y de atropello constante contra los opositores de sus países.

El político sudamericano también hizo referencia a la ausencia de su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien en señal de protesta por la ausencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, decidió no asistir a la Cumbre y dijo que él no podía juzgar la decisión de AMLO pero que en su caso, prefería acudir siempre a estos espacios de debate tan relevantes para el continente, pues de no hacerlo, estaría perdiendo una oportunidad.

No es esta la primera vez que Boric se pronuncia de esta manera sobre la realidad latinoamericana, pues en 2018 publicó en un blog que tenía como plataforma política en ese entonces, un artículo en el que condenó la permanente restricción de libertades en Cuba.

"Los derechos humanos se deben respetar siempre, en cualquier contexto y sin ninguna excusa. Si no, corremos el riesgo de ser un reflejo del espejo que toda nuestra vida hemos criticado", escribió en ese entonces.

Mientras, el gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que la presencia de dictadores en el encuentro regional no sería permitida, aunque sí invitó a representantes de las sociedades civiles de estos tres países. En el caso particular de Cuba, varios de estos actores no pudieron acudir a la cita, tras la negativa del régimen a permitir su salida de la isla.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, lamentó que las voces críticas sean constantemente reprimidas por estos gobiernos. “La detención y los juicios por motivos políticos de manifestantes pacíficos siguen siendo una afrenta a la democracia. Las duras sentencias impuestas castigan la oposición política e intentan silenciar a cualquiera que apoye la democracia”, dijo en un discurso para la Cumbre.

En su intervención el diplomático mencionó a los manifestantes del 11J y destacó que las protestas de julio de 2021 tienen un carácter histórico, no solo para Cuba, sino para toda la región.

"En respuesta, el régimen detuvo a más de 1,400 manifestantes y enjuició a cientos de cubanos, de todas las clases sociales, incluso a menores de edad. En lugar de abordar las crisis económicas y de derechos humanos que desencadenaron las protestas, el gobierno cubano inició una era de represión implacable, acusando a los manifestantes de sedición", apuntó.

El político reconoció la presencia de distintos representantes de la sociedad civil cubana que, como parte de sus acciones en la Cumbre, exhortaron a las naciones asistentes a condenar la dictadura de la isla y a exigir la liberación de los presos políticos.

En el documento, aprobado por los participantes en el encuentro se condenaron, además, las dictaduras de Venezuela y Nicaragua, así como la eliminación de todo tipo de violencia política. Además se instó a condenar las acciones desestabilizadoras del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla en el hemisferio, y la injerencia del estado cubano en cualquier país del área.