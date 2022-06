EE.UU. finalmente excluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas

El Gobierno de Joe Biden tomó la decisión final de excluir a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas, según anticipó Bloomberg News y confirmó la agencia Reuters.

"Responsables estadounidenses determinaron que las preocupaciones sobre los derechos humanos y la falta de democracia en los tres países, principales antagonistas de Washington en América Latina, pesaban demasiado", dijo a última hora del domingo a la citada agencia una fuente con sede en Washington.

La decisión de EE.UU. estuvo antecedido por semanas de intensas deliberaciones y amenazas de boicot promovidas por el presidente mexicano, Ándrés Manuel López Obrador, quien finalmente ha cumplido su promesa y no asistirá a la reunión, prevista para desarrollarse esta semana en la ciudad de Los Ángeles, California.

Aunque se habló de ofrecer a Cuba un papel limitado y que asistiera a la Cumbre una figura que no fuera de máximo nivel, gesto previsto como una forma de aplacar a López Obrador, la idea fue rechazada, precisó Reuters.

"No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países", dijo AMLO en su conferencia de prensa matutina de este lunes, en la que precisó que enviará al canciller Marcelo Ebrard como representante.

Aunque descartó asistir a la Cumbre de las Américas, López Obrador anticipó que prevé visitar a su homólogo Joe Biden en julio.

Hasta el cierre de esta nota ni Miguel Díaz-Canel ni el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, se han manifestado sobre la exclusión.

El medio oficialista Cubadebate, no obstante, publicó un extenso artículo en el que indicó que la la IX Cumbre de las Américas arrancó este lunes “bajo la sombra del fracaso”, y criticó que el gobierno cubano no fuera invitado.

En mayo, Miguel Díaz-Canel indicó que no iría aunque lo invitaran, y acusó a Estados Unidos de ejercer una "presión brutal" para que la cumbre no fuera inclusiva.

Cuba asistió a las dos últimas cumbres.

