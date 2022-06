López Obrador descarta ir a Cumbre de las Américas tras la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Andrés Manuel López Obrador Foto © Twitter / Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO, 6 jun (Reuters) - El presidente mexicano descartó asistir a la Cumbre de las Américas que se celebrará esta semana en Estados Unidos, porque Washington excluyó de su lista de invitados a Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero anticipó que tiene prevé visitar a su colega Joe Biden el próximo mes.

Andrés Manuel López Obrador, quien ya había anunciado hace semanas su postura respecto a la cita que se celebrará en Los Ángeles, expresó el lunes en su conferencia de prensa matutina que enviará al canciller Marcelo Ebrard como su representante.

El presidente informó además que en julio planea ir a la Casa Blanca para reunirse con Biden, al reiterar que mantiene una buena relación con su colega, sobre quien mencionó que está siendo muy presionado por parte de los republicanos y por la influyente comunidad de cubanos en Florida.

El gobierno estadounidense decidió excluir a los de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre a pesar de las amenazas de López Obrador de no asistir, a menos que todos los países del hemisferio occidental fueran invitados.

"No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América, y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países", dijo en su conferencia de prensa.

(Reporte de Ana Isabel Martínez, reporte adicional de Raúl Cortés)