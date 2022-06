América Valdés: "Compartir con grandes actores como Zurita y Patricia Reyes ha sido una maravilla"

Aventurarse al mundo de la actuación va acompañado de grandes retos, miedos, pero también de muchas satisfacciones. Esa mezcla de sentimientos experimenta por estos días América Valdés tras su debut como actriz.

Este 8 de junio se estrenó a través de la plataforma de streaming Star+ la serie mexicana El Galán. La TV cambió, él no, en la que la modelo y cantante participa por vez primera como actriz, y da vida a la hija del protagonista, interpretado por el reconocido actor mexicano Humberto Zurita.

Sobre sus impresiones tras este primer paso en la actuación, América Valdés conversó con CiberCuba.

“Llego al papel haciendo casting como todos. Buscaban desesperadamente una cubana mulata adolescente para su protagonista juvenil y llegaron a mí”, compartió la hija del humorista cubano Alexis Valdés.

En la serie mexicana la joven de 20 años asume el papel de Cristal, la hija del personaje principal de la historia, Fabián Delmar, un actor que en los años noventa conquistó a la audiencia mexicana, y quien luego de 15 años trabajando como animador de cruceros quiere volver a recuperar la fama y popularidad, pero se enfrenta a una realidad que ya no se parece a la anterior.

Actuar al lado de importantes actores como Humberto Zurita, reconocido por su participación en el drama La Reina del Sur, y Patricia Reyes Spíndola, una de las actrices en la serie La Doña, fue uno de los mayores privilegios para América Valdés.

“Compartir con tantos grandes actores como Zurita y Patricia Reyes ha sido una maravilla. Todo los días aprendía algo de ellos y fue un lujo”, señaló la modelo.

En esta nueva aventura se enfrentó a algunos miedos: “Tuve que deshacerme de muchas inseguridades para lanzarme a hacer algo sin experiencia. Tuve que aprender a confiar mucho en mis compañeros y pedir ayuda”.

“La actuación me llegó a través de este proyecto. Más que yo lanzarme hacia eso. No sé si por destino de familia o por pura suerte, pero me tocó. No pensaba que me encantaría tanto, pero creo que es de las profesiones más bellas del mundo”, confesó la joven que hasta ahora había demostrado buenas aptitudes para la música y el modelaje.

Su actuación en El Galán abre nuevas puertas en el mundo de la actuación para América Valdés. Respecto a sus proyectos futuros compartió: “Tengo otra serie que saldrá pronto por Netflix. Y en estos momentos ando en Europa grabando una película de Hollywood con algunos de los mejores actores del mundo”.

Sin embargo, hasta allí quedaron sus adelantos, “pronto anunciaré más detalles”, señaló América, pero ya se sabe por una reciente publicación en Instagram de su padre que está involucrada en un gran proyecto.

“¡Se me fue a las grandes ligas!”, fue la expresión de orgullo que utilizó Alexis Valdés, aunque tampoco compartió detalles.

Las futuras apariciones de América Valdés serán toda una sorpresa. Solo queda esperar y desearle el mayor de los éxitos.

