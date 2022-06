América Valdés se estrena como actriz en la serie mexicana “El Galán”

La modelo y cantante cubana América Valdés, hija del humorista Alexis Valdés, se estrena este miércoles como actriz al formar parte del elenco de la serie mexicana “El Galán”.

En su cuenta en Instagram, la joven de solo 20 años compartió sus impresiones sobre este importante paso en su carrera: “Hoy estreno mi primer proyecto 'El Galán' de la mano de mi queridísimo Humberto Zurita y muchos más actorazos a los que he llegado a admirar y amar tan profundamente”.

La serie, que se estrena en la plataforma streaming Star+, de The Walt Disney Company, es un nuevo comienzo para América Valdés, ahora en el mundo de la actuación: “Este proyecto me cambió la vida y me hace tanta ilusión que ya lo puedan ver en toda Latinoamérica (…) Ojalá amen a Cristal como yo la amo”, expresó.

En “El Galán”, América interpreta a Cristal, la hija de un sex symbol de los años 90 en México que intenta regresar a la fama y popularidad que una vez alcanzó con la telenovela “Serás mía”.

Tras 15 años alejado de la actuación, mientras se desempeñaba como animador de un crucero, el regreso de Fabián Delmar no resulta como lo imaginaba.

En esta serie de 12 capítulos participan los actores mexicanos Humberto y Sebastián Zurita. Padre e hijo interpretan al mismo personaje, Fabián Delmar, en dos etapas distintas de su vida, la de su mayor esplendor y la del regreso.

Según el diario Milenio, “El Galán” toca “temas importantes como el feminismo, el machismo, la equidad de género, la maternidad y la sexualidad, que plantean una reflexión sobre ciertas dinámicas que durante los 80 y 90 se percibían con mayor naturalidad”.

El primer proyecto como actriz de América Valdés viene de la mano de grandes actores y temáticas que pueden ser de mucho interés para el público latinoamericano.

Todo parece indicar que la hija de Alexis Valdés continuará acaparando la atención del público.

A finales del pasado mayo su padre, todo orgulloso, celebraba el nuevo trabajo de su hija América. “Se me fue a las grandes ligas”, dijo el actor, aunque no compartió detalles de este proyecto.

También el mes anterior, América Valdés formó parte del videoclip del tema “Lambo en Varadero” del cantante cubano Yotuel Romero.

