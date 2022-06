Alexander Abreu: "Hace 15 años dijeron muchos que yo no podía hacerlo porque era gordo, negro y sudoroso"

Alexander Abreu se ha desatado en redes sociales contra aquellos que insisten en compararlo y cuestionar sus colaboraciones musicales.

En la cuenta en Facebook de Havana D´Primera, el cantante y trompetista cubano lanzó algunos comentarios sin especificar a quiénes están dirigidos.

“No me comparen más, déjenme vivir. Cada cual tiene su astral y su vida y yo trato de compartir con todos los colegas que llegan a fusionar en paz su música con la mía”, escribió en la red social.

El líder de la agrupación musical cubana dijo además: “He tratado de ayudar sin límites. He cantado con todos y puesto mi trompeta en un sinfín de lugares sin lucrar”.

El artista resaltó que “hace 15 años dijeron muchos que yo no podía hacerlo porque era gordo, negro y sudoroso y para muchos músicos yo no tenía talento para esto y ¿saben qué? Lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo y no me hace falta medirme con nadie”.

Alexander Abreu aseguró que “sin pisotear a nadie” está haciendo su camino.

“Dejen de usar mi nombre para compararme y hagan algo que quede para la historia. A mis seguidores gracias por la fuerza que me dan día a día para poder continuar haciendo música”, concluyó en su mensaje.

El fundador de Havana D´Primera ha sido muy criticado por su apoyo al gobierno cubano y ha recibido amenazas debido a sus posturas.

Sin embargo, en los últimos meses las opiniones en su contra aumentaron luego del concierto que ofreciera el pasado 20 de mayo en el Charles Dodge City Center de Pembroke Pines, muy cerca de Miami, junto a los Van Van.

Durante el concierto que dedicó a los “cubanos que están afuera y cubanos que están en Cuba”, grupos de exiliados se congregaron a las afueras del lugar para protestar contra los músicos por considerarlos “traidores” y “comunistas”.

