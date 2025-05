Se vuelca triciclo eléctrico con varias personas en un bache en La Habana

Vídeos relacionados:

Un triciclo eléctrico en el que viajaban varias personas se volcó este martes en una avenida de San Miguel del Padrón, en La Habana, debido a un inmenso bache inundado de agua, pero afortunadamente sus ocupantes salieron ilesos.

El accidente de tránsito ocurrió en la calzada de San Miguel, frente a la ferretería del reparto La Cuevita, en el populoso municipio habanero, según un reporte en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”.

Lo más leído hoy:

Captura de Facebook/Juan Lamas Martínez en ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Las fotografías del post dejaron constancia del lastimoso incidente. Una de las imágenes muestra el triciclo volcado de un costado, en medio de la calle anegada, y pasajeros aún dentro del vehículo, caídos en el agua acumulada en el hueco, a causa posiblemente de las lluvias de inicios de semana en la capital.

La otra foto captó el momento en que varias personas, con el agua hasta los tobillos, se disponían a auxiliar al conductor a voltear el triciclo, mientras que una señora, mojada, trata de recuperar las pertenencias.

“Esto acaba de suceder frente a la ferretería de La Cuevita en San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba. Una vez más queda demostrado el peligro para las vidas (de) las motos eléctricas. Ellas son para carga, no para pasajes”, señaló el post de Juan Lamas Martínez.

Sin embargo, el conductor del triciclo, Paul Hernández, advirtió en los comentarios: “Yo fui el accidentado y no soy botero, fui a buscar cosas para mi negocio, y hubo personas que me ayudaron y otras que me robaron, a pesar de que mis amigos se golpearon fuertemente la cabeza; eso es un hueco enorme en la calle”.

La publicación concitó de inmediato decenas de opiniones de usuarios del grupo en desacuerdo con el autor del post, por responsabilizar al triciclo del accidente de tránsito.

La mayoría de las personas criticaron el mal estado de las calles en ese municipio -y en general, en la capital cubana-, con huecos de gran profundidad que se llenan de aguas de lluvia o albañales; y culparon de ello a las autoridades gubernamentales por no ocuparse de solucionar un problema ya crónico, que pone en riesgo la vida de los ciudadanos.

Otros criterios apuntaron a la falta de transporte público en La Habana, por lo que la población se ve obligada a recurrir a medios como los triciclos, motos y bicitaxis para poder transportarse a diario.

“Pero, gracias a esas motos, es que el pueblo se está moviendo en la calle porque si te pones a esperar una guagua nunca llegas a ningún lado. Ahí claramente se ve que está la calle rota, llena de huecos y con agua, donde no es posible ver los huecos”, alegó un hombre.

“Estoy segura que los huecos de la calle, más las aguas albañales en medio de ella, son los que propician esa situación. Creo que es más fácil soldar un tubo o tapar un bache a eliminar esa vía de transporte que son las que garantizan el ir y venir de la población”, expresó una mujer.

“Quizás no sea el vehículo indicado para transportar pasajeros, pero, ¿saben ustedes el mal estado de las calles, de la calzada de San Miguel?”, cuestionó una joven. “Ese tramo principalmente entre la ruta 10 y el estadio de pelota es pésimo para motos, carros, la misma guagua cuando pasa (por) ahí. No solo tiene un accidente una moto eléctrica, así que, muy a mi pesar, siendo yo también conductora de ciclomotor que muchas veces esas motos han sido causantes de mi molestia, ahí no es culpa de los triciclos sino del mal trabajo de Viales”.

A criterio de un usuario, “las motos eléctricas no son un peligro, lo que son un peligro es quien las maneja y el pésimo estado de las calles”, mientras que otros señalaron como posibles causas la alta velocidad, la invasión de la senda contraria y los adelantamientos imprudentes por parte de los conductores de esos vehículos.

Los triciclos, tanto eléctricos como a combustible, se han convertido en un medio de transporte cada vez más utilizado en Cuba debido a la crisis del transporte público. El uso masivo de los eléctricos ha aumentado de manera significativa desde 2024, pero no ha estado acompañado por la infraestructura ni la capacitación necesarias para garantizar su seguridad en la vía.

Como resultado, con el creciente empleo de esos vehículos se han incrementado también los accidentes en los que han estado involucrados, debido a la falta de regulación adecuada y las malas condiciones de las calles y carreteras.

Uno de los hechos más trágicos ocurrió en diciembre de 2024 en La Habana, cuando un niño falleció y tres miembros de su familia resultaron heridos en un accidente múltiple que involucró a un camión y un triciclo.

Otro siniestro en Sancti Spíritus entre un vehículo de la Brigada Especial y un triciclo dejó como saldo varios heridos.

Según cifras oficiales reveladas esta semana, entre enero y marzo se registraron 1,738 accidentes en Cuba, 144 menos que en el mismo trimestre del año anterior; y también se redujo el número de heridos en esos eventos: 1,514 personas (87 menos que en 2024). Sin embargo, el total de fallecidos subió de 146 a 173 (27 muertes más).

Preguntas frecuentes sobre el estado de las vías y accidentes con triciclos eléctricos en La Habana