Cruzan más de 1300 migrantes hacia EE.UU. en un solo día

Migrantes detenidos en Texas Foto © Bill Melugin / Twitter

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró más de 1.300 cruces ilegales de migrantes en Texas en las últimas 24 horas, informaron este sábado medios oficiales.

El corresponsal de la cadena Fox News en Texas, Bill Melugin, afirmó en su cuenta de Twitter que en el sector de Valle del Río Grande fueron detenidos 1.300 indocumentados, algunos de los cuales pudo captar con su cámara.

La cifra sería muy superior si se suman las entradas reportadas a lo largo de la frontera de 3,152 km que divide México de EE.UU.

La llegada de migrantes a Texas –donde más cruces se reportan– parece imparable a pesar de los esfuerzos de la Administración de Joe Biden por detener el flujo desde Centroamérica.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió el viernes que los programas de deportación de migrantes continúan implementándose en la frontera de su país con México, y pidió a los latinoamericanos evitar emprender una travesía peligrosa.

"No emprendan un viaje tan peligroso solo para ser deportados", dijo Mayorkas en entrevista con Celia Mendoza, de Voz de América, y agregó que el Título 42 (que permite la deportación alegando cuestiones sanitarias del Covid-19) está vigente.

Asimismo, recalcó que "las promesas de los traficantes de personas son falsas".

Cruce ilegal de migrantes hacia EE.UU. captado por cámara de Fox News. Bill Melugin en Twitter.

"Las organizaciones de contrabando les han comunicado información falsa, que el Título 42 ya no está vigente. Todavía está vigente, y las personas arriesgan sus vidas solo para ser expulsadas a diferentes países, a los países de origen, los haitianos a Haití y similares. No emprenda ese viaje peligroso. La frontera no está abierta", subrayó el abogado cubanoamericano.



Al respecto, aseguró que su país está "construyendo caminos legales como el programa de reunificación familiar haitiana (...) y el programa de reunificación familiar cubana" anunciados en la Cumbre de las Américas, que concluye este viernes en Los Ángeles.

Cruce ilegal de migrantes hacia EE.UU. captado por cámara de Fox News. Bill Melugin en Twitter.

El gobierno de Biden aprovechó el contexto de la Cumbre para enmarcar la migración como un desafío de todo el hemisferio y no como un problema exclusivo de la frontera con México.

En la cita regional, Biden pidió a los gobiernos de las Américas que aumenten las protecciones para los migrantes, pero también que refuercen las fronteras y deporten a las personas que no reúnen los requisitos para obtener asilo.

Uno de los países que más ha incrementado la emisión de migrantes en los últimos meses es Cuba, que atraviesa una profunda crisis política y económica. La entrada irregular de cubanos por la frontera sur de Estados Unidos alcanzó en abril una nueva cifra récord de 34,821.

Esa estadística puso a la administración estadounidense ante uno de los más explosivos éxodos desde Cuba en seis décadas, pues si se suman los arribos de cubanos por puntos de la frontera de México desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, los datos reflejan una estampida de 15 meses muy superior a las ocurridas en 1980 durante el éxodo del Mariel (125,000 personas) y en la crisis de los balseros de 1994 (35,000).

Para una administración estadounidense, es la mayor avalancha de refugiados cubanos de manera irregular en toda la historia: 145,389. Los índices de refugiados cubanos crecieron exponencialmente desde el comienzo del mandato de Biden y el anuncio de una política migratoria más flexible que la impuesta por la administración de Donald Trump.