Madre cubana denuncia peligro de derrumbe de su vivienda y abandono de las autoridades

La madre cubana Grethel Jay Mustelier denunció que su vivienda, en la que reside junto a cuatro menores de edad, se encuentra en peligro de derrumbe y que las autoridades de La Habana no han dado nunca respuesta a su caso, a pesar de que ha presentado quejas sobre la situación en reiteradas ocasiones.

En un video que compartió desde su perfil en la red social de Facebook mostró que la casa presenta un estado constructivo deplorable que al parecer empeoró con las lluvias de los últimos días, durante las cuales colapsaron cerca de 300 hogares familiares en la capital del país. En el clip puede verse a los niños ocupando solo una esquina de la cama para intentar no mojarse.

También se distingue la ropa húmeda y el daño del techo, deteriorado por años de soportar filtraciones sin que el gobierno intente ayudar a esta joven cubana. Hacia el final del audiovisual puede escucharse que dice estar cansada de vivir en esas condiciones.

Varias decenas de internautas reaccionaron al post y criticaron la postura conformista del Estado cubano que malgasta el presupuesto en construir hoteles y casas de millonarios para los ministros. “Ellos no viven en esas condiciones y por eso no piensan en resolver las necesidades del pueblo, no pasan hambre, ni tienen trabajo para comprar medicamentos. La dictadura tiene que pagar pronto por todo el daño que hace”, señaló un forista.

Jay Mustelier, acompañada por otra joven madre cubana, realizó luego otra transmisión en la que explicó que el peligro de derrumbe de su casa fue dictaminado por un técnico y que por eso se encuentran en medio de un proceso con la Dirección de vivienda en el municipio capitalino de Regla para supuestamente encontrar una salida.

La muchacha agregó que los niños siempre están enfermos, tienen catarro e incluso han padecido neumonía por la humedad constante a la que están expuestos. Añadieron que no reciben respuesta y que como ella, muchas otras familias de Casablanca no tienen un hogar decente en el que vivir.

Denunció que siempre les dicen que no hay materiales ni recursos para atender estos casos pero que en el politécnico Araselio Iglesias, donde decidió refugiarse con los pequeños, hay más de 10 casas que, según las autoridades, son para entregar a directivos de educación “porque los directivos de educación tienen más derecho que mis hijos, que todos son menores de edad” agregó.

Criticó que no cumplan siquiera con lo que estipula la Constitución cubana, que explicita que los niños “tienen derecho a vivir en una vivienda confortable, en una vivienda que no se esté cayendo”, afirmó en el clip donde también dijo que permanecería en ese lugar hasta que llegara la policía.

El tercer video recoge precisamente la aparición de las fuerzas represivas en el lugar, para intentar sacar de allí a la joven y a otra madre cubana que la acompaña. “Ya llegó el primer policía” afirmó en la transmisión que pidió compartir para que el mundo sepa del trato que recibe por parte del régimen.

Jay Mustelier reafirmó que estaba “metida en la Aracelio Iglesias” y que iba a estar en vivo todo el tiempo posible para evitar que la empujaran y la trataran con violencia. Durante el video estuvo todo el tiempo con un bebé pequeño en brazos, al igual que la otra joven.

Emplazó públicamente al subdirector de vivienda de su localidad por decirle que se habían acabado los materiales y el dinero para arreglar su casa. La otra muchacha que la acompaña dijo que era mentira la política de dar una vivienda a las madres con más de tres hijos pues ella sigue viviendo en pésimas condiciones mientras sus niños se enferman y padecen asma.

Hacia el final del video se escucha a los oficiales de la policía pedirles a ambas sus datos y decirles que tienen que salir de ese lugar, pues lo están ocupando de forma ilegal. Sin embargo los agentes, al parecer amedrentados por la transmisión en vivo, no se atreven a entrar al sitio a sacarlas mediante el uso de la fuerza.

A esta última publicación reaccionaron más de 7,300 internautas y cientos escribieron comentarios de apoyo a las dos madres, cansadas del abandono constante que sufren por parte de las autoridades. “Así mismo, todos tenemos derecho a una vivienda digna, eres muy valiente y no pides nada más que tu derecho y el de tus hijos”, agregó una usuaria de la red social.

En las últimas jornadas varias cubanas han tomado las redes sociales para criticar la difícil situación económica y social que atraviesa el país, mientras el gobierno se queda de brazos cruzados. El miércoles último, la joven Amelia Calzadilla, madre de tres niñas, arremetió con crudeza contra la cúpula dirigente cubana.

“¿Los recursos no son del pueblo? ¿No es eso lo que dice la empresa estatal socialista? ¿Hasta cuándo el pueblo va a seguir pagando las comodidades de ustedes? ¿Ustedes han leído en el diccionario lo que significa la palabra “ministro”? Significa funcionario público que sirve a los demás, no nosotros a ustedes”, cuestionó Amelia.

En el video, que se viralizó en pocas horas, la muchacha estalló primero contra el ministro de Energía y Minas, Liván Nicolás Arronte Cruz, responsable de que los apagones están a la orden del día para el cubano de a pie y luego siguió con mensajes para el gobernante Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez y hasta para Lis Cuesta, la mal llamada Primera Dama que utiliza Twitter para burlarse de la vida llena de carencias del pueblo cubano.

Amelia denunció que sus hijas no tienen comida, ni ropa, ni juguetes, y acusó a Díaz-Canel y sus ministros de llevar una vida de comodidades a costa del sacrificio de las personas más humildes.