Video de madre cubana desesperada causa conmoción en las redes

Amelia Calzadilla Foto © Facebook / Amelia Calzadilla

El video de una madre cubana que arremete contra el gobierno castrista y lo responsabiliza de todas las necesidades que atraviesa el pueblo ha conmovido a las redes sociales.

Amelia Calzadilla, madre de tres niñas, hizo el jueves una directa a través de su Facebook, en la que denunció que sus hijas no tienen comida, ni ropa, ni juguetes, y acusó a Díaz-Canel y sus ministros de llevar una vida de comodidades a costa del sacrificio del pueblo.

La grabación de algo más de ocho minutos fue compartida por CiberCuba, donde en menos de 24 horas ha originado miles de comentarios de solidaridad y admiración hacia la valentía de la joven.

"Mis respetos", dijo la influencer Yessy World.

El humorista Boncó Quiñongo afirmó que el caso de esta joven es para admirar y solidarizarse con ella, y recalcó que su historia es la misma que ha vivido el pueblo cubano año tras año.

"La verdad es una sola, lo que hay es que tener valor y paciencia para defenderla. (...) Y siempre se ha maquillado con manipulación, tergiversación, hipocresía, chantaje y una oportuna ola migratoria cuando la caldera empieza a explotar porque la resignación de agota y comienza la protesta", dijo.

Captura de Facebook / CiberCuba Noticias

En opinión de Boncó, solo las distintas olas migratorias que han ocurrido en estos años han podido frenar que muchos cubanos como Amelia exploten.

"Vamos a ver qué dicen los que defienden lo indefendible de esa revolución, esto es la queja y critica de un ciudadano de a pie. Veremos, veremos", concluyó.

Por su parte, el cantante Leoni Torres compartió en su muro de Facebook el video de la joven.

"Qué dolor tan grande ver cómo las madres y padres de mi amada Cuba siguen pasando por esto. Esta muchacha para llegar hasta aquí es porque ¡ya no aguanta más!", aseguró.

También el rapero Yotuel Romero difundió en su cuenta de Instagram el video de Amelia.

"Esta es la verdadera realidad de nuestra Cuba. Llora mi pueblo y siento yo su voz", expresó.

Amelia Calzadilla vive en el municipio Cerro, en La Habana, y es traductora.

En su declaración, exigió a la cúpula del poder en Cuba hacer bien su trabajo o "vender el país", porque los cubanos ya no aguantan más.

"¿Inversión extranjera? Pues inviertan en las empresas públicas. La gente quiere 'pincha', quieren que les paguen en dólares que es lo que mueve el mundo. No quiero hablar más de continuidad, ni de corazón, ni de la cabeza de un guanajo. La gente quiere comer, llegar a su casa y comerse un plato de comida, trabajado, porque yo no quiero que me lo regalen", subrayó.

Sin ningún temor a las posibles represalias, dedicó fuertes críticas al ministro de Energía y Minas, Liván Nicolás Arronte Cruz, al gobernante Miguel Díaz-Canel, al canciller Bruno Rodríguez y a Lis Cuesta.

"Yo tengo tres [hijos] y no me puedo ir porque no tengo dinero para irme ni legal ni ilegal. Ni tampoco tengo por qué hacerlo porque yo nací en este país igualito a ti. Los derechos de ciudadana que tengo son los mismos que tienes tú, los mismos. Y mis hijos tienen derecho a crecer aquí, a trabajar aquí, a formar una vida aquí, a comerse la comida de aquí y todo el mundo tiene que respetar eso. ¿Hasta cuándo?", apuntó.

"No queremos hacer más colas para el pollo, que es una mierda, no alimenta, ni para el perrito, ni para el picadillo. Queremos vivir con dignidad, con decoro. ¿Hasta cuándo? A la gente, cuando no trabaja se le bota por falta de idoneidad y ustedes no son idóneos. No lo son", reclamó.