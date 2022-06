Boncó se reúne con todos sus hijos en República Dominicana

El humorista cubano Conrado Congle -más conocido como Boncó Quiñongo- consiguió reunir en días recientes a sus cuatro hijos en República Dominicana, las dos mayores que viven en Cuba y sus mellizos pequeños, que residen junto a él en Florida.

El feliz reencuentro familiar lo completaron la esposa y la madre del comediante.

Captura de Instagram/Boncó Quiñongo

“Ahora mismo googlea ‘hombre feliz’, ‘hombre contento’, ‘hombre realizado’ y va a salir esta foto”, dijo Boncó desde el hotel Royalton Punta Cana donde posó en compañía de sus hijas mayores, Naomí y Natalí, y junto a sus mellizos Onyx y Onassis, además de su esposa Regla Betancourt.

“Señores, quiero compartir con ustedes este momento”, dijo Boncó y acto seguido presentó a sus hijos, a quienes definió como un “reguero de mulatos lindos”.

“Cuando yo nada más que llegué a este país que me empecé a manifestar me prohibieron entrar a Cuba y dejé a esas niñas con cinco años”, precisó en la transmisión en directo. Cuenta que al cabo del tiempo le dieron permiso para visitar la isla por 10 días para ver a su padre enfermo y que le pudo celebrar los quince a las dos niñas. Sin embargo, juró no regresar.

“Es duro, cuesta trabajo, pero para mí es digno. Entiendo la gente que va a Cuba a ver su familia. Se lo admiro, se lo respeto, pero para allá no vuelvo hasta que Cuba no sea libre”, recalcó.

“Entonces soy un rey. Porque para ser rey solo se necesita tener tu reinado, aunque sea pequeño y particular, pero con una familia que así te hace sentir”, escribió junto al video en Facebook, donde aprovechó para agradecer la ayuda recibida de la compañía Risa Travel.

Fuente: Captura de Facebook/Boncó Quiñongo

"Feliz por verte reunido con tu familia hermano. Bendiciones para todos", escribió el compositor y cantante Willy Chirino como parte de las miles de reacciones y cientos de comentarios que suscitó la publicación, hecha el pasado 11 de junio.

En las últimas horas, el humorista ha compartido nuevas imágenes que dan cuenta de lo bien que se lo está pasando la familia por tierras dominicanas.

No es la primera vez que Boncó Quiñongo consigue materializar un reencuentro similar. En octubre de 2018 también pudo reunir a su familia en Santo Domingo.

Radicado en Estados Unidos desde 2005, en los últimos años el humorista se ha manifestado varias veces contra el régimen de La Habana.

“Primera vez que tantas generaciones de cubanos se unen en un objetivo común: la libertad. Tenemos el honor y el lujo de decir que estábamos haciendo historia el 11 de julio de 2021”, declaró tras las manifestaciones antigubernamentales del 11J.

