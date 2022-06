Camilo le enseña a Alejandro Sanz vídeo cantando "Corazón Partío" con 13 años: "Me da vergüenza"

Camilo Echeverry está cumpliendo un sueño: el de tener una canción con el mismísimo Alejandro Sanz, quien siempre ha sido una inspiración para el colombiano.

Cuando el cantante colombiano estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la música participando en diferentes programas de televisión en su país natal, interpretaba precisamente los temas de Alejandro Sanz. Canciones como "Corazón Partío" o "Cuando nadie me ve".

Momentos que marcaron el inicio de una carrera musical para Camilo con tan solo 13 años. Actuaciones que 15 años más tarde ha querido enseñarle a su ídolo mientras grababan el videoclip de la que será su primera canción juntos, "Nasa".

"Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Ese Camilo chiquito no se habría imaginado lo que está viviendo ahora... ¡Gracias @alejandrosanz!", comentó el intérprete de "Vida de Rico" al publicar este emotivo momento que vivieron los dos artistas, una conversación cargada de cariño, admiración y un poco de vergüenza por parte del colombiano.

"Hace 15 años, 2007 fue eso. Me da vergüenza, pero sabes qué, no me importa", le dice el marido de Evaluna. "Pero, ¿qué vergüenza?", le responde Alejandro en el audiovisual, que acaba con un abrazo entre ellos.

"Te lo quería mostrar y compartir porque siento de verdad, en mi corazón, que es como un círculo que se completa. Siento como muy fuerte que el primer pasito que yo di hace quince años, tener hoy una canción juntos. Para mí significa muchísimo. Te quiero", le dice Camilo.

El sueño del papá de Índigo está a unos días de hacerse realidad. Será el 16 de junio cuando se estrené "Nasa", la primera canción que une a los dos artistas y cuyo adelanto tiene a todos sus fans expectantes. ¿Lo has escuchado ya?

Aquí te lo dejamos para que vayas calentando motores para el día del lanzamiento:

