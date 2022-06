Camila Arteche gana premio a mejor actuación en el Hollywood North Film Awards

Camila Arteche en el corto "Boxeadora" Foto © Facebook / Camila Arteche

La actriz cubana Camila Arteche ganó uno de los premios a “Mejor Actuación” que otorga el Hollywood North Film Awards, por el corto Boxeadora.

En su cuenta en Instagram, Camila compartió las emociones tras recibir el premio: “Una no trabaja para los premios. Trabajo para mí, porque me apasiona y para la gente, porque amo crear consciencia contando historias".

No obstante, la actriz reconoció que cuando se recibe un reconocimiento de este tipo la alegría es enorme: “Mi gente, ¡qué felicidad cuando reconocen el esfuerzo! Y esta alegría la quiero compartir con ustedes, que siempre están aquí. Gracias Hollywood North Film Awards por reconocer Boxeadora”.

El audiovisual, escrito y dirigido por Oldren Romero en 2019, fue seleccionado “Mejor Corto Internacional” y se alzó además con los premios “Mejor Montaje”; “Mejor fotografía”, a cargo de Alexander González; y “Mejor Maquillaje y Peluquería”, que recayó en Magdalena Álvarez; razón por la cual Camila Arteche hizo extensiva la felicitación a todo su equipo.

En la cuenta oficial del evento en Instagram se publicó una felicitación a todos los ganadores tras el anuncio de los premios de esta edición: "Enhorabuena a todos los cineastas independientes de excepcional talento que se han llevado a casa las victorias en los Hollywood North Film Awards de este año".

Sobre su preparación para asumir este papel en Boxeadora, Camila Arteche dijo en una entrevista a DeporCuba que durante tres meses practicó boxeo: “Me encantó. Nunca pensé que llevara tanto de uno, porque es un gran desgaste”.

Sobre este deporte, la actriz señaló en esa oportunidad que “el hecho de que las mujeres en Cuba no lo practiquen es una de las tantas discriminaciones que experimentan (...). Me parece que es una decisión que atañe a la propia mujer. En el fondo creo que no es tan agresivo, es decir, se utilizan bastantes medios de protección”.

En 2020, Camila Arteche obtuvo el premio como “Mejor Actriz Latina” en los MLC Awards que otorga el festival estadounidense del mismo nombre.

El galardón en esa oportunidad fue por su actuación en otro corto, Sucedió en el cielo (2017), en el que compartió escena con el actor cubano Enrique Molina.

Los premios del Hollywood North Film Awards, que esta vez reconocieron el trabajo de la actriz cubana, se entregan cada año en Canadá, y según la página oficial del evento, este tiene como misión “promover y premiar películas desgarradoras, que construyen un mundo y que se basan en los personajes que superan los límites de la narración en Canadá y en todo el mundo”.

La organización sin fines de lucro que lleva a cabo este evento radica en Toronto, Ontario, y “brinda a los cineastas la oportunidad de obtener valiosos comentarios sobre sus películas sin comprometer su estado de estreno”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.